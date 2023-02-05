距警局1個街區 法拉盛麵包店遭搶2800元

被劫麵包店「多樂之日」損失達2800元。(記者高雲兒╱攝影)

日前皇后區法拉盛 發生搶案，非洲裔男嫌持槍闖入位於法拉盛友聯街(Union St.)、離警局僅有一個街區遠的麵包店內搶劫，商家損失2800元，所幸無人受傷；周邊華商聽聞該起案件感到驚訝，並對法拉盛治安憂心忡忡。

根據市警消息，該案發生2日晚8時54分、位於友聯街39-02號的韓國麵包店「多樂之日」(TOUS les JOURS)，距離109分局不過500呎。

當時嫌犯走進商店點了一杯拿鐵，收銀員工打開收銀台取零錢，嫌犯掏槍搶劫，得手2800元，隨後沿著友聯街向南逃跑；警方表示，過程中無人受傷，嫌犯為一名非洲裔男子，目前仍在逃。

因案件發生在晚上，且近兩天紐約市 夜晚溫度低，有不少商家提前關門，對案件知情者不多。

在受害店家對面營業的友聯酒莊老闆唐麥可表示，當晚9時許酒莊打烊後，他還步行從麵包店經過，當時未見異常，直到半小時到家後他才得知搶案就在身旁發生。

對於麵包店被搶，唐麥可相當驚訝，驚呼「警察 局就這麼近」；對於近期法拉盛社區治安他則抱怨，表示除了搶案，就連自己店內也經常發生盜竊案。