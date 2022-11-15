基本盤流失 亞當斯：民主黨應反省

市長亞當斯發文警告民主黨基本盤正在流失，亞裔、西語裔支持者減少。(市長辦公室提供)。(市長辦公室提供)

紐約州長、州議會選舉落幕，民主黨 勉強保住州長大位、州議會席位有所縮減，圍繞治安問題的討論仍在繼續；紐約市長亞當斯 (Eric Adams)近日發文警告民主黨基本盤正在流失，亞裔、西語裔支持者減少，呼籲民主黨反思，解決犯罪、經濟等問題，提高工薪階層的生活品質；敗給霍楚的共和黨 州長候選人李修頓(Lee Zeldin)也表示，選舉結束不意味著犯罪問題的解決，如果繼續惡化恐導致民眾用腳投票。

亞當斯13日投書今日美國(USA Today)向全美民主黨人喊話，表示雖然民主黨在期中選舉避免了最壞情況，但無法忽視的是，基本盤正在流失，逐漸失去工薪階層支持；在工薪階層最關心的經濟、犯罪和通膨問題上，民主黨沒有很好地回應。

他表示，大多數非洲裔、西語裔和亞裔選民以往都是民主黨的堅定支持者，但愈來愈多的選民對民主黨失去熱情，改投共和黨；數據顯示，四年前西語裔和亞裔對民主黨的支持率分別為70%和80%，但今年雙雙降至六成；原本屬於深藍的皇后區和布碌崙(布魯克林)部分社區，這次被共和黨奪走。

亞當斯說，即便給出的解決方法是錯誤的，共和黨這次提出了正確的問題；「民主黨雖然有正確的解決方法，但態度卻是錯誤的；紐約市雖然是全美最安全的大城市，但數據並不能安撫在槍擊案中失去孩子的母親。」他呼籲民主黨人將工薪階層放在第一位，傾聽民眾呼聲。

李修頓則表示，雖然選舉結束，但犯罪惡化的問題並未消失；「各種案件依然占據頭條，這將繼續影響人們的決定，繼續留在紐約州，或者是否來紐約州旅遊。」

他說，「民主黨人應了解，不能再通過更多支持罪犯的法律，同時要修改已經通過的類似法律，例如無現金保釋；我們現在還有白艾榮(Alvin Bragg)這種流氓檢察官，可能推動拒絕執法的政策。」

不過，白艾榮13日表示，曼哈頓的槍擊案和凶殺案數量比去年下降，「我們的行動有數據支持，針對傷害性最大的人。」對於是否改革保釋制度，白艾榮說要根據數據決定，並對選民的支持有信心。