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社區、民代籲增亞裔心理健康服務

記者和釗宇／紐約報導
市公立醫院下屬的城市保健25日舉辦題為「共同發聲」的線上會議，邀請亞裔社區民代和社區領袖討論亞裔面臨的心理健康問題。(視頻截圖)
市公立醫院下屬的城市保健25日舉辦題為「共同發聲」的線上會議，邀請亞裔社區民代和社區領袖討論亞裔面臨的心理健康問題。(視頻截圖)

市公立醫院下屬的城市保健(MetroPlus Health)25日舉辦題為「共同發聲」(Speaking Up Together)的線上會議，邀請亞裔社區民代和社區領袖討論亞裔面臨的心理健康問題；社區人士和民代表示，目前亞裔社區的心理健康服務資源供不應求，尤其缺乏了解亞裔社區文化、語言的服務人才，呼籲更多亞裔青年投身心理健康服務，市府、州府也應出台配套激勵舉措。

城市保健執行長施瓦茨(Talya Schwartz)表示，根據該機構上月進行的調查，超過六成的亞太裔女性表示疫情導致焦慮，高於全市53%的平均水平；68%的亞太裔女性表示，與心理健康專家交流將對人生產生積極影響；然而，只有28的亞太裔女性表示感受到了親友在心理健康方面的支持，這一比率低於全市女性平均的35%，僅有35%的亞裔女性知道社區組織可以提供不同語言的心理健康服務。

華裔市議員黃敏儀表示，亞裔社區心理健康服務的主要問題是語言不通，同時亞太裔社區在文化上對心理健康問題比較羞恥，民眾羞於報告心理健康問題；「而且，亞太裔女人承受的心理壓力更大，因為疫情期間女性一直承擔照顧家庭的責任。」

亞美聯盟執行總監姚久安(Jo-Ann Yoo)說，雖然心理健康問題近年來得到市府重視，但亞裔社區的心理健康服務資源匱乏，全市有80%的心理健康服務人員是白人；她表示，亞美聯盟作為提供心理健康服務的社區組織，近年來招聘心理健康服務人員很睏難，因為符合要求、懂得亞裔社區文化和語言的人太少；此外，相比大型心理健康服務機構，社區組織的資金太少，無法吸引人才。

市議會心理健康委員會主席李琳達(Linda Lee)表示，為鼓勵更多年輕一代投身心理健康服務失業，未來或將推動立法，為就讀心理健康相關專業的學生提供獎學金，尤其是吸引移民社區的學生，用自身所學回饋社區。

市人權局副局長查杜里(Kajori Chaudhuri)表示，市府的一些心理健康服務項目也可增加實習崗位，讓青年心理健康服務人員增加經驗；州長霍楚的華裔副幕僚長孫雯說，州府也應為社區提供更多資源，幫助社區組織訓練心理健康服務人員。

心理健康 亞裔 疫情

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