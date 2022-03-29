華裔女律師楊佩玲 獲頒布碌崙女性企業家獎

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(左一)為華裔女律師楊佩玲(左二)頒獎。(記者胡聲橋/攝影)

為了紀念今年的婦女歷史月，布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzales)、區長雷諾索(Antonio Reynoso)和布碌崙商會(Brooklyn Chamber of Commerce)，28日為十名女性企業家頒獎，強調女性在創建和開拓屬於自己的商業方面展現出來的才能和成就；獲獎者包括華裔 女律師楊佩玲(Pauline Yeung-Ha)。

頒獎活動在布碌崙區公所舉行，由蔣莎樂主持；他在致辭中說，為一些讓布碌崙變得更美好的女性頒獎，他感到自豪，這次獲獎的十名女性來自各行各業，各有特色，有的是律師，有的開廣告公司，有的是生化公司的創建者和執行長，還有的餐飲行業工作，開蛋糕店、酒吧、餐館，也有的開日託中心；但她們的共同特點是擁有一份經營得很成功的、屬於自己的產業。

楊佩玲在獲獎致辭中說，她非常高興首次獲得由蔣莎樂、雷諾索和布碌崙商會共同頒發的這一獎項；作為其中的唯一華裔，她感到非常激動和榮幸。

在布碌崙出生、長大、並成長為一名師的楊佩玲，對布碌崙特別有感情；玲現在專門從事老人法(Elder Law)、遺產規畫(Estate Planning)和遺產管理(Estate Administration)方面的法律事務。

2004年一個偶然的機會，讓楊佩玲幫助一位因為無錢支付養老院 費用、即將被迫搬出的老人重新住進了老人院。這也讓她看到了老人法相關法律領域的商業潛力。

2008年，她與Judith D. Grimaldi合夥，共同創辦了Grimaldi Yeung律師事務所。她的事業有了新的起點，律師事務所的業務也逐漸從老人法擴展到遺產規畫和遺產管理；公司剛起步的時候一共只有五個人，現在她的律師事務所已發展成一個25人的團隊。

楊佩玲經常與華人社區互動，包括與紐約亞裔律師協會合作，免費為華社提供法律諮詢，舉辦各種法律講座。