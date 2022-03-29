我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

華裔女律師楊佩玲 獲頒布碌崙女性企業家獎

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(左一)為華裔女律師楊佩玲(左二)頒獎。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(左一)為華裔女律師楊佩玲(左二)頒獎。(記者胡聲橋/攝影)

為了紀念今年的婦女歷史月，布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzales)、區長雷諾索(Antonio Reynoso)和布碌崙商會(Brooklyn Chamber of Commerce)，28日為十名女性企業家頒獎，強調女性在創建和開拓屬於自己的商業方面展現出來的才能和成就；獲獎者包括華裔女律師楊佩玲(Pauline Yeung-Ha)。

頒獎活動在布碌崙區公所舉行，由蔣莎樂主持；他在致辭中說，為一些讓布碌崙變得更美好的女性頒獎，他感到自豪，這次獲獎的十名女性來自各行各業，各有特色，有的是律師，有的開廣告公司，有的是生化公司的創建者和執行長，還有的餐飲行業工作，開蛋糕店、酒吧、餐館，也有的開日託中心；但她們的共同特點是擁有一份經營得很成功的、屬於自己的產業。

楊佩玲在獲獎致辭中說，她非常高興首次獲得由蔣莎樂、雷諾索和布碌崙商會共同頒發的這一獎項；作為其中的唯一華裔，她感到非常激動和榮幸。

在布碌崙出生、長大、並成長為一名師的楊佩玲，對布碌崙特別有感情；玲現在專門從事老人法(Elder Law)、遺產規畫(Estate Planning)和遺產管理(Estate Administration)方面的法律事務。

2004年一個偶然的機會，讓楊佩玲幫助一位因為無錢支付養老院費用、即將被迫搬出的老人重新住進了老人院。這也讓她看到了老人法相關法律領域的商業潛力。

2008年，她與Judith D. Grimaldi合夥，共同創辦了Grimaldi Yeung律師事務所。她的事業有了新的起點，律師事務所的業務也逐漸從老人法擴展到遺產規畫和遺產管理；公司剛起步的時候一共只有五個人，現在她的律師事務所已發展成一個25人的團隊。

楊佩玲經常與華人社區互動，包括與紐約亞裔律師協會合作，免費為華社提供法律諮詢，舉辦各種法律講座。

布碌崙 華裔 養老院

上一則

紐約客談／史密斯的耳光 為亞裔添暴力陰影

下一則

華埠尼克村漲租公聽會 居民抗議

延伸閱讀

布碌崙失智華男走失 家人急尋

布碌崙失智華男走失 家人急尋
R線地鐵布碌崙南部路段停運兩月 民代籲MTA設接駁公車

R線地鐵布碌崙南部路段停運兩月 民代籲MTA設接駁公車
紐約華人挺趙靖桉 布碌崙盛大造勢

紐約華人挺趙靖桉 布碌崙盛大造勢
布碌崙地鐵站傳刀劃臉攻擊 華人憂心

布碌崙地鐵站傳刀劃臉攻擊 華人憂心
最後一家外國車廠 雷諾宣布暫停在俄營運並準備撤資

最後一家外國車廠 雷諾宣布暫停在俄營運並準備撤資

熱門新聞

初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
黃哈莉。(取自GoFundMe網站)

紐約長島7歲華裔女童摔倒 窒息缺氧死亡 眾籌喪葬費

2022-03-24 15:54
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40
一名來自中國北京的神秘買家日前花費4200萬元買下前道林學院。(取自道林學院臉書)

中國神秘買家4200萬 買紐約長島25英畝地產

2022-03-24 09:11
紐約市人口在疫情期間嚴重流失，長島蘇福克郡的人口反增。(記者曹健╱攝影)

疫情期間36萬人逃離紐約州 僅長島人口不減反增

2022-03-25 07:55

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇