傳承中醫薪火延續健康使命新一代中醫創辦人楊漢文醫師

楊漢文中醫師出名門，薪火相傳為僑胞服務

楊漢文醫師是紐約州 執照針灸師，也是**新一代中醫（New Gen Acupuncture）創辦人。他畢業於紐約中醫學院（New York College of Traditional Chinese Medicine，NYCTCM）2019年以優異成績完成學業，並在2020年成功取得紐約州針灸師執照後於曼哈頓 中城開始執業，累積了豐富的臨床經驗，對診治各類疼痛、運動傷害及婦科調理個案極具心得，曼哈頓華埠及法拉盛 設立私人診所，希望將傳統中醫結合現代醫療觀念，以更專業更全面的方式服務社區。

出生於中醫世家，自幼耳濡目染。父親楊之楠醫師畢生奉獻於中醫臨床，先後於曼哈頓華埠孔子大廈及**法拉盛緬街（Main Street）**行醫，服務紐約市民超過三十年，以精湛醫術及耐心細緻的診療態度，幫助無數家庭重拾健康，也深受社區居民信任與肯定。

父親不僅教會他中醫的理論與技術，更讓他明白醫者最重要的是責任、耐心與同理心。如今，他承襲父親多年累積的臨床經驗，希望在傳承中醫精髓的同時，融入現代醫學理念，提供更精準、更個人化的治療。

目前，他的臨床主要專注於兩個領域。

第一是運動醫學與疼痛復健。由於自己熱愛運動，因此特別投入於運動傷害、肌肉骨骼疼痛及身體功能恢復的研究，希望幫助運動員及一般民眾改善肩頸痠痛、腰背疼痛、膝關節不適、網球肘、跑步及健身造成的運動傷害，透過針灸、推拿及中醫整體治療，提升身體表現，加速恢復，重返喜愛的運動與生活。

第二是女性生育健康與婦科調理。希望運用中醫辨證論治的理念，透過針灸、中藥調理及生活習慣建議，協助女性改善月經週期、排卵功能及整體生殖健康，陪伴許多家庭完成迎接新生命的心願。

除了臨床工作之外，在母校紐約中醫學院（NYCTCM）擔任推拿課程講師，目前教授推拿基礎（Tuina I）及推拿臨床應用（Tuina II），希望將臨床經驗與教學相結合，培育更多優秀的中醫人才，讓中醫文化與技術持續傳承。

中醫學對他而言，不僅是一份職業，更是一份傳承與使命。希望秉持父親數十年來服務社區的精神，持續以專業、誠信與愛心照顧每一位患者。

新一代中醫（New Gen Acupuncture），象徵著傳承上一代的智慧，融合新一代的理念，讓中醫持續守護每一個家庭的健康。

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