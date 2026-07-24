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美國聯協公益會七月舉辦養生講座24日主講如何避免三高

紐約訊
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聯協公益會七月舉辦養生講座，由會長孔憲衡主講。
聯協公益會七月舉辦養生講座，由會長孔憲衡主講。

為普及保健知識，維護大眾健康，美國聯協公益會（United Mutual Association，簡稱UMA)於七月舉辦養生講座，24日與31日周五上午10時的講題分別為「怎樣避免三高高血壓、高血脂、高血糖）」以及「中西餐禮儀」，均由公益會會長孔憲衡主講，場地同為法拉盛樂怡長者活動中心，免費入場，座位有限，敬請準時入座。

孔會長介紹，聯協公益會秉持「關愛長者，服務社區，共建健康生活」的信念，舉辦上述養生講座。該會倡導「健康由知識開始，養生從生活做起」，又以「樂齡-長壽」(Happy & Healthy Longevity) 為創會標竿，其成立宗旨在於積極參與紐約華人社區的公益活動，特別是協助長者積極面對及拓展生命，全面照護身心靈需要，學習和適應新的資訊環境，實踐健康樂觀人生，並鼓勵年輕人參與服務大眾。

該會於2015年4月30日正式創會，是政府登記立案的501(C)(3)減免稅金之非牟利機構。追溯公益會的前身，原是2010年成立的「紐約聯協公益總會」 (New York United Mutual Association)。更早之前，該會改組自2006年3月成立的「紐約聯協婦女總會」(New York United Women Association)，沿革至今已有20年。該會旗下幹事均為不支薪的志願人員，目前主要幹部有名譽會長陳偉𠎀律師（Albert Wai-kit Chan, Ph.D.)、創會會長黎淑君(Jean Lai Tong)、會長孔憲衡(Stanley Kung)、副會長陳思遠(Alfred Chan)、劉鎮江（Patrick Lau）、黎禮華（Betty Lai），財務總監張嘉勤（Ken Cheung），管委會委員曹菊芬（Lucia Chan）、伍杏芳（Winnie Eng）、黃梅賢娟（Monica Wong）、袁嘉陽（Sunny Yuan）、劉麗云（Agnes Lau）、成寧娜（Nina Cheng）、潘慕貞（Kitty Chan）與陳佩貞（Christina Chin）。

七月講座地點均為樂怡長者活動中心：132-28 41st Ave （or 132-25 41st Rd）, 2nd Fl, #2A & 2D, Flushing, NY 11355，即法拉盛帝寶大廈41大道132-28號或41路132-25號二樓2A及2D室。公益會地址: 138-35 Elder Avenue, Apt. 9A, Flushing, NY 11355，電話: （929）525-7476。

精華 FAQ

  • 公益會在7月安排兩場免費講座，分別於24日與31日周五上午10時舉行，主題是「怎樣避免三高」與「中西餐禮儀」，由會長孔憲衡主講。

  • 講座地點都在法拉盛樂怡長者活動中心，地址為132-28 41st Ave或132-25 41st Rd，2nd Fl, #2A及2D，Flushing, NY 11355。活動免費入場，但座位有限，需準時入座。

  • 該會以關愛長者、服務社區、共建健康生活為宗旨，強調健康由知識開始、養生從生活做起，並於2015年正式創會，是立案的501(C)(3)非牟利機構，前身可追溯至2010年與2006年的組織。

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