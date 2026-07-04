燄峰花園 龍真朝秀 丁財兩旺多位堪輿大師尋龍點穴認證

燄峰花園 ，美東難得一見的旺丁、旺財、又旺官的風水福地，專人講解，全年無休，免費看地。

占地三百多英畝，紐約州 風水寶地——燄峰花園（福山陵、觀音寶塔）位於風景優美的紐約上州 蘇利文縣（Sullivan County），經多位堪輿大師尋龍點穴認證，精選18英畝打造福山陵，龍真朝秀、丁財兩旺，廣受讚譽。陵園坐北向東南，多方向房位可供選擇，環境清雅寧靜，林木茂盛，背靠山陵，面向大湖、小溪流水，園內由專人長年維護，是先人安息、福蔭後代的理想福地。房位齊全，週一至週日免費看地，從紐約華埠出發約80分鐘，歡迎預約。

燄峰花園北有高山為靠，前有廣闊明堂，三層水系環繞，東有青龍、西有白虎，朝山綿延百里，寶地座落於群山環抱之中，宛如太師椅格局，四季景色宜人，是美東難得一見兼具旺丁、旺財、旺官的天然風水寶地。上州氣候清爽宜人，無論四季何時前來，都能賞景怡情、舒展身心。

觀音寶塔興建前特別聘請多位風水大師勘察、規劃與設計，山下設有大殿供奉菩薩，祈願先人安息、早登極樂。墓碑配置、園道規劃及綠化設計均符合中華傳統殯葬理念，是紐約地區少數由華人 開發經營的專業陵園，提供土葬及骨灰入塔服務，完全遵循中國傳統習俗，福佑後代子孫。

園區蘊藏龍穴靈氣，湖泊、溪流、池塘三層水環繞，坐落半山，青龍、白虎、朱雀、玄武格局完整，房位四季向陽、磁場優越；南山形似如意，溪水終年流淌，後山高廣綿延，象徵旺家、旺財、旺子孫，堪稱美東少有的天然風水福地。室內靈寶塔由台灣知名公司規劃設計，觀音寶塔採用高級觀音琉璃面板，為紐約首座五星級琉璃靈寶塔。

園內提供專人協助挑選吉日、安葬、墓碑設計等服務，墓地永久使用、永久免費管理，並推出各宗教團體、同鄉會團購優惠。美國墓地採永久產權制度，安全有保障。隨著紐約華人人口持續增加，優質福地日益稀缺，價格逐年上升，不少家庭提早規劃家族福地。燄峰花園為政府正式核准之合法陵園，常年開放參觀，並由專人提供詳細講解服務。

燄峰花園，距離紐約市1小時30分，臨近Woodbury Mall、Lego Land、 Kartrite Resort Indoor Water Park，附近還有多個蘋果園，週一~日（ 七天）免費看地，可安排專車接送，專人講解服務。歡迎各宗教團體同鄉會等團購。詳情請電洽:紐約地公/墓碑公司（通福州、國語廣東話）張先生： (267) 528-5998；（215）519-0601。