2026紐約國際車展KIA推出各款電車 全新現代設計超大空間Seltos耀眼登場

KIA北美市場總監James介紹了全新入門款電動EV3，其大空間現代設計勢必獲得SUV北美市場用戶青睞。

日前在紐約賈維茨中心舉辦的2026紐約國際車展KIA隆重介紹了全新的2027Seltos，入門款電動SUV EV3以及PV5殘障計程車。這些新車的推出不僅說明KIA對北美市場的重視以及在過往十幾年來市場深耕的打下堅實基礎的執著。

全新設計的Seltos比上一代更大、更寬、更寬敞。提供同等級最佳的性能：更大的腿部空間（包括同等級最佳的後座腿部空間）、頭部空間、肩部和臀部空間，帶來更寬敞的乘客和貨物空間。多種動力系統選擇：2.0升自然進氣引擎、1.6升渦輪增壓引擎和全新混合動力系統可選，使Seltos成為同級車型中唯一提供三種動力系統的車型。先進且性能卓越，新一代技術支援OTA空中升級²的連網汽車導航座艙。支援YouTube和Netflix⁴串流媒體播放。Seltos擁有大型 SUV 的性能，更大的乘客和貨物空間，全新整合的標準 Kia Add Gear 行李箱收納系統。外觀棱角分明的設計，可選裝自動隱藏式門把手，現代高級的內飾，採用全新 Telluride 近 30 吋的數位座艙系統，標配雙 12.3 吋螢幕顯示器，可選配 5 吋空調控制顯示器；直覺的觸控和手動控制；全景天窗、環視影像系統、盲點影像系統、四向腰部支撐的記憶電動駕駛座椅，擴充的 ADAS：標配手部碰撞偵測、帶路口轉向輔助的前方碰撞避免輔助、帶啟動/停止功能的智慧型巡航控制系統、前後停車距離警告等。

2027KIA EV3是一款尺寸適中的純電動入門級SUV，擁有EV9的設計靈感、實用的續航里程和日常使用的便利性，讓更多人負擔得起電動出行。全新的EV3支持直流快速充電，最快可在29分鐘內將電量充至80%，配備原生NACS充電介面，標配隨插即用（PnC）功能，可選配全輪驅動（AWD），Seltos創新的i-Pedal 3.0技術和智慧能量回收系統。標配八個安全氣囊以及一系列強大的高級駕駛輔助系統（ADAS），包括標配的前向輔助系統；碰撞避免輔助系統 (FCA) 11。

據KIA北美市場首席市場總監James介紹，全新推出的KIA EV3許多設計理念都源自於銷售熱門款EV9，高性能 GT 車型和美國專屬的「夜幕黑」外觀套件

以獨特的方式提升了 EV3 的檔次，EV9 的「對立統一」獨特設計，意想不到的升級配置（與 EV9 相同）增強了這款入門級電動 SUV 的體驗。選配配備包括：抬頭顯示器 12、360° 全景影像系統 (SVM) 13、盲點監測系統，以及多色氛圍燈。新款的EV3主要標準配備：近 30 吋的儀錶板顯示器 14（與 EV9 相同），配備，互聯汽車導航座艙 (ccNC)，包含兩個 12.3 吋顯示器 14 和 5 吋空調顯示器，可選的娛樂和資料服務 (EDS) 15 增強了起亞現有的音樂串流功能，現在還包括透過 Netflix 和 YouTube 16 進行視訊串流播放。KIA EV3預計在2026年底於美國上市推出。

與此同時，Kia PV5 殘障出租車的正式名稱為 PV5 WAV（Wheelchair Accessible Vehicle，輪椅無障礙車）。它並非單純的改裝車，而是起亞在設計之初，就將無障礙需求深度整合進車輛平臺的一款 原生電動車型。PV5 WAV 的設計亮點在於，它讓輪椅使用者能像一般乘客一樣，從人行道高度直接上車，免去下到車道的風險與不便，PV5標配有：側邊上車系統；便利的收納坡道；專屬固定系統；靈活的座椅配置及原生電動優勢。欲瞭解更多關於KIAEV9的諮詢請流覽：www.KIA.com