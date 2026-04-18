紐約州府推出長島區廉租屋-Medford Gardens 供合格者申請入住 2026年6月2日截止

長島區廉租屋-Medford Gardens的落成效果圖。

由紐約州 府主持的「住屋與社區更新計畫」下的長島區蘇福郡廉租屋-麥德佛花園（Medford Gardens）現已接受申請，至2026年6月2日（周二）截止。申請人有收入限制，但無須繳交申請費及經紀仲介費。

Medford Gardens廉租屋位於3161 Horseblock Road, Medford, Suffolk County，共有33個單位，具備眾多便利設施： 55+建築，配備老年人支援服務、電梯、無障礙通道、路邊停車位、電動汽車充電站、連接步道的人行道、露臺、景觀花園、戶外休閒空間、大堂、禮賓服務台、郵件收發室、包裹室、社區活動室、健身/健康室、每層洗衣設施、節能電器和暖氣空調系統、24/7前臺工作人員、免費寬頻無線網路。

申請人不會因信用或大部分背景調查資訊而被自動拒絕。優先入住者為行動障礙（2個單元）、聽力/視力障礙（1個單元）。您的家庭必須滿足以下收入限制：

地區收入中位數(AMI)在40%者，單元規格為1臥，單元數10個，月租$975，家庭1-3人，家庭收入$39,000-$59,400；地區收入中位數(AMI)在50%者，單元規格為1臥，單元數10個，月租$1,218，家庭1-3人，家庭收入$48,720-74,250；地區收入中位數(AMI)在60%者，單元規格為1臥，單元數13個，月租$1,460，家庭1-3人，家庭收入$58,400-89,100。租金包括暖氣、電、熱水、下水道和無線網絡。收入指導原則和准許家庭人數可能會發生變化。所列最低收入可能不適用於享受第8條或其他符合條件的租金補貼申請人。

請務必於2026年6月2日（周二）或之前，提交線上申請或透過郵寄（郵戳日期必須是2026年6月2日或之前）提交申請。提交超過1份申請可能會使您失去資格。申請方法： 線上 https://housingsearch.hcr.ny.gov/ ，透過電話或電子郵件申請：(631)910-6205, [email protected]，郵寄：Medford Gardens c/o CGMR Compliance, PO Box 440, Wading River, NY 11792，請提供您的地址和您想要申請的建築物名稱和地址。若親赴遞交，請至WellLife Network, 3600 Rt 112, Coram, NY。

本住屋將透過抽籤，決定哪些租賃申請將獲審核，抽籤日期和地點：2026年6月16日上午11:00時（通過 Zoom）：https://us02web.zoom.us/j/85822600559?pwd=x9gO2UQyAsJb9VcE8KdJDYYH1m492E.1。

紐約州政府提醒您享有的各項權利！（一）如果您遭遇住房歧視：https://dhr.ny.gov/journey-fair-housing 或致電844-862-8703；（二）瞭解如何單獨審查您的信用和背景調查：https://on.ny.gov/3uLNLw4。無障礙資訊: （一）2個行動障礙適應單元（二）1個聽力/視力障礙適應單元（三）所有單元均為輪椅無障礙通行（四）可要求提供合理的便利安排和改造。