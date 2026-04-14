從社區出發，重塑醫療未來 華人醫療創新者─惠華的變革之路

惠華近日獲Crain’s New York Business評選為健康醫療傑出領袖，成為少數獲主流高度認可的華人代表之一。

在美國醫療體系日益複雜的今天，對於許多華人移民 而言，看病從來不只是身體上的問題，更是一場跨越語言與文化的挑戰。如何讓醫療服務真正“聽得懂、用得上、解決問題”，成為長期困擾華人社區的現實難題。

正是在這樣的背景下，紐約百康仁德醫療集團（Rendr）聯合創始人兼首席發展官惠華（John Hui），以自身移民經歷為起點，走上了一條兼具理想與執行力的醫療創新之路。近日，他被主流商業媒體《克萊恩紐約商業週刊》（Crain’s New York Business）評選為“健康醫療行業傑出領袖”，成為少數在紐約主流醫療健康領域獲得高度認可的華人代表之一。

惠華在醫療行業深耕逾廿年。他注意到，華人患者普遍更信任熟悉語言與文化背景的社區醫生，但長期以來，這些診所各自為政，服務品質參差不齊，資訊系統陳舊，難以適應美國醫療體系向“價值醫療”（Value-based Care）轉型的趨勢。

2019年，惠華與多位行醫經驗豐富的華人醫生以及著名的韓裔醫生朴俊（Richard Park, MD）共同創立百康仁德，嘗試將分散的社區診所整合為統一平臺，通過標準化管理與現代化基礎設施，提升整體醫療服務品質。目前，該機構已發展成為紐約規模最大的整合型華人多專科醫療集團，擁有超過260名醫生和助理醫生、覆蓋20多個專科、100多家診所，服務近20萬名患者。在惠華看來，這不僅是一項商業嘗試，更是一種“回饋社區”的責任。

醫療改革從來不只是理念問題，更是執行問題。從傳統按服務收費（fee-for-service）模式轉向以結果為導向的價值醫療模式，意味著醫生的工作方式、診所的運營體系乃至思維邏輯都需要全面轉變。這種變革，對任何醫療從業者來說都不容易。

“變革管理是一門藝術，”惠華坦言，“光講願景是不夠的，必須真正幫助醫生完成轉型。”

在百康仁德的實踐中，這種“幫助”體現在具體細節上：更新老舊的資訊系統、建立大資料分析能力、配置專業團隊協助醫生處理繁瑣的行政記錄和病患跟蹤任務，讓醫生能夠將更多時間投入到患者本身。正是這種務實而系統性的支持，使得變革不再只是口號，而成為可以落地的路徑。

在數字醫療與人工智慧快速發展的今天，“創新”成為行業潮流詞。但在惠華看來，真正的醫療創新從來不是追逐概念，而是回歸問題本身。他說：“如果一項技術不能改善結果、降低成本或優化流程，它就很難被真正採用。” 並特別強調，醫療是一個高度風險敏感的行業，新技術的落地必須從小規模試點開始，通過實際效果逐步推廣。同時，無論技術如何發展，醫療的核心始終是“人”。“人工智慧可以提高效率，但人與人之間的信任、溝通與溫情，是不可替代的。”

除了百康仁德，惠華還曾經是數位醫療公司Twiage的聯合創始人兼首席執行官，該公司專注於急救場景中的資訊溝通技術，並于2024年成功被行業企業收購。多次創業經歷，讓他對“成長”有著更為清醒的認知。並將自己的經驗總結為三點：勤奮、韌性與適應力。惠華稱:“每個階段都會遇到新的問題，沒有任何成功是一次性完成的。關鍵在於不斷調整自己，持續向前。”在他看來，真正的優勢並不只是“更努力”，而是“更聰明地努力”—不斷學習、不斷反覆運算，在不確定中建立應變的能力。

從最初關注社區需求，到如今推動醫療體系轉型，惠華行業經歷折射出華人醫療力量在美國逐步崛起的過程。他所推動的，不僅是一個醫療集團的發展，更是一種創新的可能性：在標準化與人性化之間取得平衡，在技術進步與文化理解之間建立橋樑。“最先進的醫療，最終還是要回到最基本的人性價值—讓病患被理解、被尊重、被好好照顧。”在價值醫療與人工智慧交織的新時代，這樣的理念，或許正是醫療健康服務真正走向未來的關鍵。