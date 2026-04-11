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美國專利 LuxTech「螢幕電動門」門板化身螢幕 顛覆百年車庫門設計

紐約訊
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LuxTech Design 聯合創辦人王威詔（右）與 Garry Tsou（左...
LuxTech Design 聯合創辦人王威詔（右）與 Garry Tsou（左），於紐約第5大道的全球首樘「智慧螢幕電動門」(Smart Display Door)前客戶據點前。

您知道嗎？現代常見的「分節式車庫門」（Sectional Garage Door），自 1921 年由 C.G. Johnson 發明以來，已使用逾百年，其核心結構至今變化有限。這項隨汽車普及而誕生的設計，在百年之後也迎來新的技術發展方向。

來自台灣的建築科技 LuxTech Design 近日宣布，已取得美國發明專利，推出全球首創顯示功能的「智慧螢幕電動門」(Smart Display Door)。共同創辦人王威詔與 Garry Tsou 表示，這項技術不僅打破了門體百年來作為單一出入口，進化為 21 世紀可互動的智慧介面，正式開啟建築立面的數位革命。

根據車庫門公開產業資料，第一扇向上滑升的門誕生於百年前，解決了當時推開式木門佔空間的痛點。然而，一世紀過去了，傳統門組依然需要長長的軌道橫跨天花板，遮擋燈光、管線與美學設計。

LuxTech電動門的出現徹底翻轉了這個「天花板級別」百年限制。王威詔指出：「我們不只是在做一樘門，而是在重新定義建築的容貌。」LuxTech 憑藉招牌的「20.5英吋極致門板收納空間」，將門板垂直堆疊於極小箱體內，解放了被軌道束縛百年的天花板空間。如今再加上專利的螢幕顯示功能，讓門體從「被動的遮蔽物」轉變為「主動的數位畫布」。

LuxTech 此次獲得美國專利局核准的核心技術，在於將電子顯示模組與高強度的摺疊門結構深度整合。目前已投入市場的Model Portal Door一鍵變色的調光玻璃門板，已實現讓住戶隨心切換隱私與採光；而下一代的螢幕系統將更具想像力。

「想像一下，當一天結束回到家時，車庫門不僅是入口，而顯示『親愛爸爸辛苦了! 歡迎你回家』甚至是溫馨的影片。」Garry接著指出，在商用場景中，這項技術能讓門體在非開啟時段化身為 24小時不間斷的品牌展示牆，甚至可作為電子廣告看板，為業主創造額外的商業價值。

整個公司發展並非一蹴而就。回首創業之路，王威詔感觸良多回憶：「早期帶著產品型錄曾被客戶拒於門外，到後來獲得 Chanel（香奈兒）、勞斯萊斯等頂級精品與高端住宅設計案採用，這條『匠人精神』之路我們走了整整 20 年。」

針對電動門在頻繁開啟情況下，如何維持電力傳輸與顯示訊號的穩定性，LuxTech 展現其研發實力。其專利技術確保所有複雜線路完全隱藏於強化鋁合金框架內，克服了耐候性與長期機械運轉的嚴苛挑戰，確保在北美極端氣候下依然運作如常。

Garry Tsou 表示，隨著專利技術的取得，LuxTech 將持續推動建築結構與顯示技術的整合，拓展在高端住宅與商業空間中的應用可能，並與建築師與開發商合作，探索門體在建築立面中的新角色。

聯絡資訊：

LuxTech Design電動門

電話：1-585-858-5853

E-mail：[email protected]

古老車庫門歷史 參考連結: https://www.overheaddoor.c...
古老車庫門歷史 參考連結: https://www.overheaddoor.com/blogs/blog-detail/the-story-of-the-modern-garage-door

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