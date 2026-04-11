陽光稅務法拉盛開業逾二十年報稅、保險、理財全方位服務

陽光稅務由資深顧問易繼軍主持。

座落於法拉盛市中心王子中心專業大廈六樓的「陽光稅務保險 理財」，開業已逾二十年，憑藉交通便利、人潮密集的黃金區位優勢，長期深耕社區，提供專業的報稅 與理財服務。

陽光稅務成立於2006年，由資深稅務、財務及理財顧問易繼軍先生主持。易老闆持有超過十張證券、稅務與保險相關專業執照，具備國稅局 「註冊稅務師」及「金融保險碩士」資格，曾服務於知名機構H&R Block及多家保險公司，實務經驗豐富。

該公司服務範圍遍及全美五十州，業務涵蓋個人與公司報稅、公司設立與解散、電子報稅（e-file）、稅號申請、商標註冊、各類牌照辦理、地保公證及文件翻譯等。同時專精於高端節稅規劃與個案分析。保險服務包括人壽、商業、汽車、房屋、旅遊、醫療及各類Bonds；理財服務則涵蓋財務規劃、教育基金、共同基金及退休計畫，全方位滿足客戶需求。

易繼軍指出，美國採全球所得課稅制度，凡符合收入條件者，不論移民身分，皆須依法申報聯邦所得稅。應申報項目包括境內外工資、自營收入、利息、股息、投資收益、租金、EB-5收益，以及海外特定金融資產如存款、基金、股票、信託、公司股權及具現金價值的人壽保險等。聯邦稅主要包含個人所得稅、社會保險稅、公司所得稅，以及遺產與贈與稅、消費稅等。他建議新移民應尋求註冊會計師或稅務師協助，以善用各項免稅與扣除額，達到合理節稅效果。

陽光稅務強調，現代報稅服務不僅是代為申報，更需全面掌握客戶財務狀況。報稅前，團隊會為客戶準備清晰的財務報表，量身制定個人稅務方案，以準確、高效的流程協助申報，讓客戶在合法前提下享有最大化的免稅優惠與節稅空間。

根據多年實務經驗，易繼軍表示，減稅項目因人而異，包括個人免稅額、撫養親屬扣除、退休金（IRA）優惠，以及醫療費用、州稅與地方稅、房貸利息、房產稅與慈善捐贈等列舉扣除。透過專業人士協助，不僅能全面規劃，也能降低日後遭國稅局查核或補稅的風險。他也強調，正確報稅的前提是納稅人提供完整且真實的資料，方能制定最合適的節稅方案。

陽光稅務

電話：718-887-8044 / 917-561-7476

地址：39-07 Prince St., #6C, Flushing, NY 11354（王子街，羅斯福路與39大道之間）