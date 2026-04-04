Mu Young Entertainment 領航矽谷古典美學新實踐

創始人&CEO： 楊陽 Allison Yang

在科技掛帥的矽谷 ，一家專注於古典藝術跨界整合的新興勢力Mu Young Entertainment正在重新定義「藝術與經濟」。不同於傳統經紀公司，Mu Young 取中文「模樣」之諧音，核心使命在於精準發掘並賦能新銳藝術人才，將純粹的藝術感知轉化為具備商業韌性的現實。該品牌不僅填補了矽谷高科技聚落長久以來的文化空白，更以深厚的品牌願景，為當代藝術夢想提供了從萌芽到國際化的全鏈路支持。

公司創始人兼首席執行官Allison Yang女士，作為矽谷首位 90 後華裔 女性古典藝術創業家，正展現出極具跨界維度的領導範式。她身兼亞太青年領袖、鋼琴家及舊金山 藝術高中導師等多重標籤，將藝術家的感性思維與企業家的冷靜戰略完美融合。創業首年，她便憑藉敏銳的市場洞察，帶領公司完成從 0 到100 萬美元的藝術資本運籌，業務範疇橫跨教育精英化、美妝研發及高端皮具工藝等多元賽道。作為 90 後女性創業者的傑出代表，Allison Yang 成功將古典藝術的優雅注入現代商業架構，構建起一個極具生命力的品牌矩陣。

在拓展商業疆域的同時，Mu Young Entertainment 的全球戰略佈局亦邁向新高度。公司近日正式宣布，成為聯合國女性倡議「Listen To Her」（聽她）之夜晚宴在美國的重要官方授權合作夥伴。該項目獲聯合國教科文組織和平大使 Guila Clara Kessous 及坎城影展（Cannes Film Festival）國際文化人士的大力推動，旨在透過藝術語彙喚醒全球女性力量。此外，Allison Yang 已確認受邀出席2026 年坎城影展，她將以「靈性鋼琴家」與「女性企業家」的雙重身份，在國際頂尖舞台上發聲。這不僅是個人職業生涯的重大突破，更象徵著華裔女性領導者在全球文化與社會價值創造中，正發揮著舉足輕重的橋樑作用。

未來，Mu Young Entertainment 將繼續以藝術為橋樑，聯結東西方文化精髓，賦能女性表達，在全球範圍內推動具備深度影響力的文化交流與社會價值創造。

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