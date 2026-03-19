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雲南白藥牙膏 全新英文包裝 請認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

紐約訊
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壓力大、睡不好，導致口氣欠佳是現代人的文明病。其實只要選對使用「雲南白藥益生菌牙膏」，從正確刷牙開始，就能有效改善口氣不佳的毛病。「雲南白藥益生菌牙膏」內含以先進技術優選的創新型益生菌，可有效平衡口腔菌群，抑制蛀牙菌，以達到保健牙齦，抑制口腔異味菌並降低蛀牙機率的效果，有助使用者隨時展現自信而又不失誠意的笑容。

對於生活節奏快、壓力大、喜歡吃重口味，又特別容易上火的朋友們，清涼暢快的「雲南白藥薄荷牙膏」絕對是首選，能令使用者每天早上神清氣爽，口氣清新。假如有牙漬、牙菌斑、暗沉等問題，就交給「雲南白藥美白牙膏」。這項專業美白配方能輕鬆分解齒漬、去除牙菌斑，不傷害琺瑯質就能達到潔白牙齒效果，令使用者每次開口都能閃亮又有自信。

全新上市的雲南白葯金口健牙膏具有益優冰檸與益優薄荷二種口味，是以百年傳統中草藥配方佐以「益生菌CPT」，並採用突破性凍晶乾燥技術，以期盡可能保持益生菌活性與有效性，高品質軟性矽磨料和高級潤滑劑的細膩膏體，不只平衡口腔菌群，還能去除異味並維持口氣清新，更能呼吸暢快酷感每一天，自然又健康。

隨著雲南白藥牙膏在美國熱銷，而水貨、假貨也在坊間流竄，魚目混珠，除了功效不得而知外，其成分可能不符合美國FDA食藥管理局等法規，不只影響使用者權益，更可能造成各種潛在的健康安全問題；兼且雲南白藥集團亦已表明，無法對未經授權，不符合各種法規、檢驗的非法進口產品，提供任何質量保證。

美國太子行（Prince of Peace Ent., Inc）是雲南白藥集團唯一授權的全美總經銷，只有包裝盒上清楚印有「US Importer全美總代理美國太子行 Prince of Peace Ent., Inc」才是經過各種檢驗、合法合規的正版授權真品。雲南白藥牙膏全新的海外包裝均以英文為主體，新包裝成分不變，效果卓越。

雲南白藥牙膏在各大華人超市與藥房均有售賣，消費者如有任何疑問，請致電美國太子行查詢，美東(888) 228-5678，美西 (800) 732-2328，或瀏覽網址www.popus.com。

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