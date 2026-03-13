讓優質養生觸手可及 余仁生聯手華粵國際與MIT，全面擴展美國市場藍圖

我的頻道

紐約訊
余仁生國際、華粵國際與MIT製作三方攜手，共同開啟美國養生市場新篇章。
亞洲中醫藥保健巨頭余仁生國際有限公司（Eu Yan Sang International Ltd, 簡稱 EYS）正式宣佈，自 2025年10月17日起，委任 W.Y. International Inc.（華粵國際） 為其品牌在美國市場的獨家總經銷商。同時，亦委任MIT Production Corp（麥愛田製作） 擔任美國市場的品牌行銷與轉介代理。

這項戰略性合作旨在透過強強聯手，優化美國市場的渠道網絡。華粵國際與麥愛田製作將與余仁生集團及當地主要合作夥伴深度協作，提升品牌能見度並擴大通路覆蓋，讓高品質、經科學驗證的傳統中醫養生產品能更便捷地進入美國消費者的日常生活中。

百年傳承，科學實證：關於余仁生（EYS）

總部位於新加坡的余仁生創立於1879年，是亞洲首屈一指的綜合健康品牌。企業以「仁澤眾生」為核心使命，成功將傳統中藥轉化為現代健康養生方案。奠基於「藥食同源」的理念，余仁生的產品線橫跨靈芝萃取、氣血滋補、男女專屬護理及嬰幼兒保健等多元領域，持續致力於推動傳統中藥現代化，讓東方養生哲學穩步邁入全球主流健康市場。

深厚根基： 擁有超過145年的歷史，專注於提供信賴度高的傳統中醫藥（TCM）與健康方案。

規模領先：於新加坡、馬來西亞及香港經營超過170間零售門市與30間中醫診所，產品廣銷至各大連鎖藥妝及超市。

品質標竿：於馬來西亞及香港設有自屬生產基地，嚴格遵循GMP、ISO系列、HACCP及美國 FDA 等國際權威認證，確保產品的安全與卓越品質。

深耕本土，通路之王：關於華粵國際（W.Y. International Inc.）

成立於1982年，總部設於加州商務市，華粵國際是北美亞洲食品與養生產品分銷的領軍企業。

網絡優勢：擁有遍及全美的分銷體系，服務數百家亞洲零售超市。

品牌幕後推手：憑藉豐富的零售管理與市場開拓經驗，華粵已成為亞洲品牌進入美國市場的首選夥伴。此次合作不僅是其在健康領域的重要里程碑，更鞏固了其市場領導地位。

創意驅動，行銷專家：關於麥愛田製作（MIT Production Corp.）

總部位於紐約，麥愛田製作擅長整合行銷、活動籌劃與專業製作。

量身定制：以高效率的客製化方案協助品牌落地生根，是余仁生提升品牌情感連結與市場滲透力的重要引擎。

【相關資訊】

華粵國際有限公司 (W.Y. International Inc.)

地址：2000 S Garfield Ave, Los Angeles, CA 90040

官方網站：www.wyintl.com

麥愛田製作 (MIT Production Corp.)

官方網站：www.mitproduction.com

