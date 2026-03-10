我的頻道

情報示警：伊朗可能對美國企業、政府機關展開報復

經典賽／以為晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我算錯了

科技與金融業需求支撐 中國甲級辦公樓市場逐步回穩

一線城市辦公樓租賃表現回升，整體由科技、金融等行業需求帶動。

仲量聯行在今年初曾發布《中國商業地產2025市場總結與2026展望》，指2025年中國主要城市甲級辦公樓市場呈現溫和復甦跡象。其中，一線城市全年淨吸納量達162.9萬平方公尺，科技網路產業成為需求修復的主要動力。以上海為例，去年甲級辦公樓淨吸納量達49.9萬平方公尺，較前年成長近5%。

不過，在新增供應持續釋出的情況下，市場空置率仍上升至24.3%，整體租金亦持續下跌，顯示復甦仍處於調整階段。

服務式辦公室協助企業適應市場變化

在中國主要城市辦公樓市場租金下行、空置率偏高的背景下，企業對辦公空間的選擇也變得更重視彈性與成本控管；特別是科技、新創、跨境服務與專業顧問等產業，通常需要更快的決策與更高的營運靈活度。

近年，服務式辦公室備受市場歡迎，尤其在上海等需求逐步回暖的城市。除了靈活的租期安排，即租即用的辦公空間和完整商務配套，都協助企業降低前期成本與搬遷壓力，快速進入新市場或設立新據點。

科技、金融與新消費產業的辦公室需求

從產業結構來看，科技網路業是甲級辦公樓市場需求修復的關鍵。報告指出，科技企業在深圳的租賃面積占比接近30%；在上海，受惠於人工智慧相關企業擴張，科技與網路業的需求占比也升至17%，僅次於金融服務業；而金融服務業則因量化投資與證券機構的業務成長，持續帶動核心區高端辦公空間需求，需求占比達25%。

另外，消費結構變化也催生了新的辦公需求。例如，戶外運動品牌與潮玩IP企業陸續在上海設立區域總部或旗艦店；而在廣州與深圳，受中國品牌加速出海推動，跨境法律諮詢、國際物流、海外行銷與跨境支付等專業服務業的辦公需求也明顯增加。仲量聯行預計，在「十五五」期間高品質發展、科技自主與內需提振等政策支持下，2026年高技術與高附加價值產業將持續支撐辦公需求，為市場長期復甦提供基礎。

