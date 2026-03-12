澤塔Zeta特許公立小學 法拉盛設立新校區

完全免費15:1師生比例的澤塔Zeta特許公立小學，培養「學術與全人教育」，法拉盛校區，現正招生中。

澤塔特許公立小學(Zeta Charter Schools) 是一所高學業表現的免費公立特許學校，將於2026年8月在紐約法拉盛（133-50 41st Avenue）開設新校區。該校強調「學術與全人教育」，提供小提琴、跆拳道、國際象棋等特色課程，還有15:1的絕佳師生比，該校2025學年紐約州考數學與英文達標率遠高於州平均。

澤塔Zeta特許公立小學新校位置，將設立於皇后區 法拉盛市中心（133-50 41st Avenue），並致力於打造讓任何家庭都願意把孩子送來的好學校，為法拉盛家庭提供卓越的教育選擇。

該校：

一，教學特色：以高學業水準（2025年數據顯示數學達標率95%、英文92%）、注重心理健康 與多元素質培養（跆拳道、冥想等）。

二，招收對象：2026年秋季入學的K年級（2021年出生）及一年級（2020年出生）學生。並每年往上增加一個年級。

三，申請方式： 依法規採取抽籤制，家長需在今年4月1日抽籤日前完成報名。向所有學生開放，不受居住社區限制。申請不需要參加考試或面試。未通過抽籤獲得學位的學生將被加入候補名單。

四，學制：從小學成長至中學，並且直到高中，提供持續穩定的學習環境。

五，學費：Zeta 特許學校是一所免學費的公立學校，與紐約州所有特許學校一樣。作為一所公立特許學校，Zeta 的經費全部來自公共教育資金與慈善支持，使該校能夠在不向家庭收取任何費用的情況下，為學生提供嚴謹且高品質的教育。

Zeta 特許公立學校為紐約市 家庭提供卓越的學術教育和充滿關愛的學校社區。在Zeta 皇后區法拉盛校區，孩子可以從小學一路成長至 12 年級，在持續且穩定的學習環境中，培養通往未來成功所需的良好習慣和關鍵能力。Zeta 特許公立學校已服務紐約市家庭 8 年，目前在皇后區、曼哈頓和布朗士共設有11所學校。

在 Zeta，卓越學業的高成就不是目標，而是基本期待。該校嚴謹的學術教學與關注孩子全面發展的教育理念相結合。學生在紮實掌握閱讀、寫作、數學和科學的同時，也不斷培養良好的品格、自信心以及高效的學習習慣。在 2024–25 學年紐約州統一考試中，Zeta的學生取得了卓越成績：95% 的學生通過數學考試，92% 的學生通過英語語言藝術考試。這一成績使Zeta 躋身紐約市表現最優異的公立學校之列。具有挑戰性的課程，紮實的核心學科，讓Zeta學生每天投入於嚴謹的閱讀、寫作、數學和科學學習，透過閱讀豐富的文本、課堂討論以及問題解決訓練，建立深入而穩固的理解，為長期的學業成功打下堅實基礎。同時為拓展全球視野，Zeta從小開始提供學習歷史、文化以及更廣闊的世界，培養批判性思維，理解自己在全球社群中的角色；學生並學習使用高品質的數位學習工具，強化邏輯思維與創造力，學會有意識且負責任地運用科技，為適應快速變化的世界做好準備。

Zeta 服務來自不同背景、具有不同需求的學生，為英語學習者及有特殊教育需求的學生提供有力支援，支持每一位學習者；同時設有Zeta 進階課程項目（Zeta Advanced Program），這是一個為資優學生設計的拔尖培養計畫。在小學階段，該校維持 15:1 的師生比例，確保每位學生都能獲得所需的個別化支持，並茁壯成長。

三月份是家長們幫孩子申請的最佳時機，可逕自至網站註冊申請https://zetaschools.schoolmint.net/welcomeback申請後，或加該校華裔專員微信( ID: betterschool4u) , 校方會派專人與家長們聯繫，解答關於Zeta皇后區法拉盛校區的任何問題。

Zeta 皇后區法拉盛小學位於法拉盛市中心，地址為 133-50 41st Avenue（原美加補習班 Mega Academy 校址），交通便利。