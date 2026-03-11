法拉盛銀行Chatham Square新分行開幕 為滿足中國城金融需求再創生力軍

我的頻道

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

紐約訊
法拉盛銀行Chatham Square新分行開幕剪綵圓滿成功。
法拉盛銀行(Flushing Bank)在曼哈頓中國城查塔姆廣場Chatham Square新分行舉行剪綵儀式紐約州尤寧代爾，2026年3月3日－法拉盛金融公司（以下簡稱「本公司」）（納斯達克股票代碼：FFIC），法拉盛銀行（以下簡稱「銀行」）的母公司，日前在其位於紐約州紐約市查塔姆廣場5號的新分行舉行了剪綵儀式。

開幕當天社區的商戶和領袖出席了這場活動。儀式旨在慶祝銀行持續拓展曼哈頓業務，並致力於滿足中國城社區的金融需求。 儀式上，銀行總裁兼執行長約翰·R·布蘭(John R. Buran) 向Renaissance組織捐贈了一張支票，該組織致力於為低收入和資源匱乏的創業者提供小型企業諮詢和融資管道。

(John R. Buran) 約翰·R·布蘭表示：我們很高興能成為查塔姆廣場社區的一份子，並擴大我們在曼哈頓的業務。在中國城開設第二家分行，體現了我們與亞裔社區的長期聯繫和承諾。我們分行的多語種員工致力於提供語言支援，並與當地居民和企業建立牢固的關係。關於法拉盛金融公司 法拉盛金融公司（納斯達克股票代碼：FFIC）是法拉盛銀行?的控股公司。

法拉盛銀行?是一家受聯邦存款保險公司（FDIC）承保的紐約州特許商業銀行，在皇后區、布魯克林、曼哈頓和長島設有銀行分行。自1929年以來，該銀行一直致力於與家庭、企業主和社區建立聯繫。如今，它提供大型商業銀行的產品、服務和便利，包括全方位的存款、貸款、設備融資和現金管理服務。為客戶提供個人化服務，並配備能夠使用多元文化市場常用語言進行溝通的銀行家，這使本行獨樹一幟。 作為公平房屋貸款機構， 以及房地產貸款領域的領導者，本行經驗豐富的貸款團隊為紐約市內外 的房地產所有者和物業經理提供抵押貸款解決方案。 本行也透過其線上銀行部門 iGObanking? 和 BankPurely? 品牌，與全國各地的消費者建立聯繫。 有關法拉盛銀行和法拉盛金融公司的更多資訊， 請造訪公司網站 FlushingBank.com。

法拉盛銀行Chatham Square新分行開幕會後餐敘合影。
法拉盛銀行高層向來賓致謝，祝願新年新氣象。
紐約州 曼哈頓 紐約市

