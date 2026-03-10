羅大佑首登卡內基音樂廳 「春龍交響音樂會」紐約站4/18隆重登場

4月18日羅大佑將以嶄新姿態踏上世界音樂藝術舞台，讓大家熟悉的旋律在新的聲響裡找到不同的生命。

縱橫華語樂壇數十載、被譽為「永遠的殿堂級音樂人」的羅大佑，2026年再以嶄新姿態踏上世界音樂藝術舞台。羅大佑將攜手親自創立的「春龍交響樂團」在4月18日（星期六）晚上8時，於紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall）隆重舉行《羅大佑2026春龍交響音樂會－紐約站》，以全新交響編制重新定義華語流行音樂，寫下華語音樂歷史性的一頁。音樂會門票現已公開發售，購票請查看網頁：www.99concerts.com從速訂座以免向隅。

自1891年落成的卡內基音樂廳，位於曼哈頓中城第七大道與57街交匯處，歷年來被視為世界最具聲望的音樂殿堂之一。無數國際頂尖指揮家、獨奏家與交響樂團皆以登上此舞台演出為榮。其卓越而自然的音響效果聞名於世，即使在不使用擴音的情況下，也能呈現清晰、平衡且富有層次的聲音細節，使每位觀眾都能感受最真實動人的音色。此次羅大佑首度於此舉辦個人音樂會，象徵華語流行音樂與世界古典殿堂的一次深度交會。

近年來，羅大佑持續反思自身創作與華語經典的時代意義，潛心鑽研古典鋼琴與管弦配器，嘗試以交響語彙重塑流行歌曲的結構與表情。這一切源於他對「原聲」音樂的堅持 — 在不依賴電子擴音的條件下，以最純粹的聲響直抵人心。經過多次實驗與巡演淬鍊，他集結搖滾、古典與國樂領域的菁英樂手，打造出獨樹一幟的「春龍交響樂團」。

樂團編制打破傳統疆界，融合鼓、吉他、貝斯等搖滾元素，鋼琴與弦樂四重奏等古典聲部，以及笙、笛、揚琴等東方樂器，並加入專業聲樂和聲，共同構築出兼具厚度與透明感的聲響層次。這樣的編制不僅拓展了流行音樂的表現空間，更使熟悉的旋律在交響語境中綻放嶄新光彩。

2026年「春龍交響音樂會」紐約站演出，羅大佑將延續其「樂章式」概念，以多個段落串聯個人代表作與華語經典，從時代記憶到人生風景，從鄉愁情懷到城市書寫，在音符之間穿梭百年華語音樂軌跡。《東方之珠》、《戀曲1980》、《光陰的故事》、《滾滾紅塵》、《追夢人》等作品，將在交響編制下呈現前所未有的深度與張力；部分鮮少於大型舞台演出的曲目，也將重新編寫登場，帶來耳目一新的感受。

羅大佑表示：「站上古典音樂的殿堂，我希望用樂章的方式來規劃音樂，讓大家熟悉的旋律在新的聲響裡找到不同的生命。流行音樂不只是流行，它可以承載時代、思想與情感，也可以與交響語言平等對話。」

從台灣到世界，從搖滾年代到交響篇章，羅大佑始終在音樂道路上求新求變。此次《春龍交響音樂會》紐約站，不僅是一場演出，更是一場跨越文化與世代的對話—在紐約卡內基音樂廳這座象徵音樂最高榮耀的殿堂裡，讓華語流行音樂以嶄新姿態綻放光彩迴盪世界。

