譚晶受邀林肯中心開唱 海外華人共度元宵節

譚晶在林肯中心傾情獻唱，以跨界歌聲向世界講述中國故事。

2026年3月1日晚，紐約林肯中心Alice Tully Hall燈火通明、人潮湧動，由曼克頓愛樂樂團與西域製作公司主辦的音樂盛宴——《譚晶音樂之旅——晶華樂章》，和海外華人一起共度即將到來的中國傳統節日元宵節，也為中美兩國人民互動交流增加了一段美好、溫暖的故事。

作為“跨界唱法”代表性歌手，譚晶的音樂風格始終是開放的、包容的、突破的、多元的，全世界歌迷大多都是先聽到她的音樂，再去了解她本人。當晚參加音樂會的歌迷便是如此，無論是來自中國北京、上海，還是來自洛杉磯、維珍尼亞州、佛羅里達州、德州、馬里蘭州、新澤西州、波士頓、華盛頓DC，所有的人都是被譚晶的音樂以及其音樂中蘊含的文化吸引匯聚到同一個地方，共赴這場“晶”美絕倫的藝術盛宴。

音樂會在氣勢磅礴的交響樂《豪勇七蛟龍》中拉開序幕，此曲出自美國好萊塢同名電影，常被用作重要場合、典禮的開場曲。

緊接著，譚晶帶來的《在那東山頂上》、《絨花》、《遠情》、《大紅公雞毛腿腿》、《想親親》、《漫步人生路》、《但願人長久》、《龍文》、《九兒》等作品，則把觀眾的思緒從美國西部草原的狂野豪邁牽引到東方民族的悠遠深情。特別是與美國男歌手合唱的山西民歌《想親親》，更是把兩國間的人文交融演繹得非常盡興。正如譚晶所說：“音樂是跨越語言、跨越國界的藝術，更是溝通心靈、增進友誼的橋樑。我希望通過優美的旋律，向世界展現中國音樂的獨特魅力，講述我們中國的故事。”

當晚，陳氏二胡非遺傳承人、著名二胡演奏家陳軍，及其女兒、中國新生代二胡藝術家陳依妙的二胡表演，給人留下深刻印象。原創作品《太極琴俠》蘊含“太極陰陽”之道，兩根琴弦在陳軍手中化作陰陽兩級，展現出“剛柔並濟、四兩拔千斤”的東方智慧；父女二人合奏的《戰馬奔騰》，則是陳軍的父親陳耀星先生於1976年創作的、二胡演奏史上第一首武曲，今年恰逢它創作五十周年，又恰逢馬年，雙重紀念讓這首經典之作更具分量。

本次音樂會曲目安排兼顧東西方文化，曲風涵蓋民族、美聲、通俗、搖滾、古典、音樂劇、原生態等。在由著名指揮家房飛帶領的曼克頓愛樂樂團極具層次的動態控制串聯下，整場音樂會銅管與弦樂交錯推進，一波又一波的音樂高潮引發觀眾熱烈掌聲，使整體敘事更具張力與重量，亦突顯各聲部演奏員高超技巧與精準默契。

“我們在元宵節前邀請譚晶舉行這場音樂會，不僅希望把中國新春的祝福帶給大家，更希望通過她國際化的音樂作品和具有感染力的聲音，讓來自世界各地的觀眾能身臨其境感受到高品質的中國音樂的魅力。”指揮家房飛表示，東西方文化交融是時代發展的趨勢，音樂是最好的表達方式之一。

“今晚的音樂是我的心聲和節日的祝福，獻給來自世界各國的觀眾，特別是生活在海外的華人朋友與家庭——感謝你們在遠離故鄉的地方，依然守護着我們的文化、語言與音樂。”譚晶表示，“用音樂講好中國故事”是每一個中國音樂人必須擔當的責任，作為其中的一份子，她將在這條路上不斷探索，創作出更多更優秀的音樂作品，把美麗的中國唱給世界聽。