我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

QM Advance 商業資金周轉方案 簡便快捷

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
QR Code: QM Advance
QR Code: QM Advance

您的企業需要營運資金嗎? QM Advance 提供業界領先的商業資金周轉方案，簡便快捷專為全美國各州華人和各族裔的中小企業主。家例如:餐館、甲店、美容美髮、按摩Spa、服裝、洗籠、乾洗店、超市、批發、零售店等，為這些小商業急需的資金周轉，提供一個既簡便又快捷，替代傳統的商業貸款方案，讓商家快速獲得資金週轉。

靈活資金，助您事業騰飛：QM Advance 全方位商業融資方案在瞬息萬變的商場中，充足的現金流就是企業的生命線。QM Advance 資金周轉公司深耕市場多年，已成功為數以萬計的中小企業主與商家提供量身定制的即時營運資金解決方案。他們深知老闆們面臨的挑戰，因此打造了全業界最親民、最高效的融資綠色通道。

選擇 QM Advance的四大優勢：

-極高過件率，業界領先： 憑藉完善的評估體系，我們的貸款方案審批成功率高達 99%，讓您不再為資金求助無門。

-成本透明，負擔最輕： 我們承諾提供業界最具競爭力的利率，確保您的營運成本維持在最低水平。

-門檻簡單，無憂申請： 無需調查個人信用紀錄（No Credit Check），也無需個人擔保。看重的是企業潛力，而非過去的信用記錄。

-極速放款，分秒必爭： 申請流程簡便，資金最快可在 24 至 48 小時內全額到帳，解決商家的燃眉之急。商家可借$5,000至$200,000。

突破傳統框架，專注您的未來：QM Advance 的營運經理 David 指出：「我們的核心哲學與傳統銀行截然不同。我們不糾結於企業主過去的信用評分，而是將目光投向企業的未來增長前景與業務活力。」正因如此，無論您從事餐飲、零售、製造或服務業，只要您的生意有發展潛力，就可以找QM Advance。

QM Advance 不僅僅是融資方，更是大家事業成功的戰略夥伴。QM Advance公司簡化流程，申請步驟很簡單，商家直接和QM Advance公司借貸，不需找經紀人，如果您現在已經準備好拓展您的業務，請現在就來電諮詢 QM Advance 快速資金周轉，請電Sara黃 646-785-5611 或上網站 : www.qmadvance.com，直接在網上填寫申請表格。公司地址：212-45 26th Ave., 2Fl，Bayside，NY 11360。

Sara黃熱誠為大家提供商業資金周轉方案，簡便快捷。
Sara黃熱誠為大家提供商業資金周轉方案，簡便快捷。

世報陪您半世紀

上一則

紐約皇后區保護區發現人頭 警：疑為半年前棄屍案死者

下一則

移民勞工與皇后區女性歷史 躍創作主題
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

加密幣打入金融體系跨大步 Kraken無需透過銀行即可轉帳

加密幣打入金融體系跨大步 Kraken無需透過銀行即可轉帳
鴻達電訊（Bay Media Star）讓華人真正看懂美國通訊帳單

鴻達電訊（Bay Media Star）讓華人真正看懂美國通訊帳單
提防稅務減免詐騙 5方案可直接向國稅局申請

提防稅務減免詐騙 5方案可直接向國稅局申請
和富銀行新春促銷送好禮 3.17日截止

和富銀行新春促銷送好禮 3.17日截止

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
紐約州中低收入家庭，1月起可根據年收入和家庭人數省數百元能源費。(美聯社)

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

2026-03-03 06:22

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整