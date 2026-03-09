天山派傳人天山本妍、出席人瑞中心新年晚宴歡聚一堂

天山本姸與各界友好合照

2月26日舉行的人瑞中心年度慶典晚宴，現場嘉賓雲集、氣氛熱烈。當晚天山派傳人玄學界權威天山本妍女士，應人瑞中心主任伍宝玲邀請上台致詞，以中英文向在場的政商界嘉賓及社區賢達送上祝福與問候，贏得滿堂掌聲。

為了增添現場喜慶氣氛，天山本姸特別準備了富有寓意的賀禮與大家分享。她帶來由曾永康師傅親筆揮毫的對聯「龍馬精神、馬到功成」，寓意新一年事業順利、百業興旺。此外，她還帶來一對由孔主日理中心老闆 Cherri 精心準備的「馬上有錢」吉祥公仔，象徵財運亨通、好運連連。這些充滿中國傳統文化寓意的賀禮一亮相，立即引起現場嘉賓的興趣與笑聲，成為晚宴中的一段趣味插曲，令整個慶典更加喜氣洋洋，賓客們紛紛拍照留念，場面溫馨熱鬧。

天山本姸的家族長期熱心公益，與社區結緣深厚。她的先父天山居士多年來積極支持社區慈善活動，數十年間帶領逾百名善心人士捐款人瑞中心，所以家中七口人早已成為人瑞中心的永遠榮譽會長。這份延續多年的公益精神，也成為天山本姸一直秉承的重要使命。所以亦義務幫助了孔子日間護理中心業務蒸蒸日上。

為了完成父親生前「弘揚天山派文化、廣結善緣」的心願，天山本姸近年來積極在文化與公益領域推廣相關知識。去年，她先後在知名學術與文化場所舉辦兩場專題演講及慈善籌款活動，地點包括歷史悠久位於紐約市 的哈佛俱樂部以及美國華人博物館，讓大家對兵荒馬亂的馬年作好準備，兩場活動吸引不少文化界與社區人士參與，不僅促進了中華文化交流，也為相關公益項目籌得善款。

一向作風低調的天山本姸，今年亦首次在多家中外媒體上發表「赤馬年」流年預測文章，從玄學文化角度分析未來一年世界與社會發展的刺激趨勢。相關文章在華人社區中引起廣泛關注，不少讀者表示其觀點具有文化深度與啟發性。

據悉，目前已有多家醫療機構與商業機構，透過其經理人接洽演講合作，希望邀請天山本姸分享玄學與人生哲學的觀點。在當前世界局勢多變、社會節奏快速的環境下，不少人士希望透過傳統文化智慧，為生活與事業帶來更多啟發與心靈安定。

天山本姸表示，未來仍會秉承父親的理念，以文化交流與公益活動為橋樑，讓更多人了解傳統智慧的價值，同時也希望透過各類分享活動，結識更多志同道合的朋友，共同為社區帶來正能量。

當晚的人瑞中心慶典在歡笑與祝福聲中圓滿落幕，天山本館的祝賀與寓意吉祥的小禮物，也為整場活動增添了別具一格的文化色彩，成為賓客們津津樂道的一段佳話。

天山本姸網址www.punyin.com