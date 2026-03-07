我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

寒流來襲不再畏寒 太子牌全新推出可樂薑糖與柚子姜王晶

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
太子牌可樂薑糖靈感源自廣東傳統「可樂煲薑」，融合爪哇老薑與經典可樂風味，呈現暖身又便利的創新口感。
太子牌可樂薑糖靈感源自廣東傳統「可樂煲薑」，融合爪哇老薑與經典可樂風味，呈現暖身又便利的創新口感。

隨著氣溫驟降，低溫導致血管收縮、血液循環能力減弱，不少體質虛寒的民眾飽受手腳冰冷之苦，甚至冷到夜不成眠。面對嚴冬挑戰，除了添加衣物外，專家建議更需「由內而外」調理。作為全美薑糖銷量第一、連續多年蟬聯冠軍的太子牌（Prince of Peace），於今年冬天正式推出兩款驚艷新品——可樂口味薑糖與柚子姜王晶，以創新風味結合傳統暖身智慧，為消費者帶來兼具健康與美味的全新體驗。

太子牌可樂薑糖靈感源自廣東家庭傳統「可樂煲薑」暖身飲品，長久以來被視為驅寒與舒緩不適的民間智慧。太子牌將此經典風味轉化為方便攜帶的薑糖，無需熬煮即可隨時享用。辛辣溫熱的爪哇老薑與熟悉的可樂香氣相互交融，口感層次分明，既懷舊又創新。太子牌柚子姜王晶鎖定追求細緻口感的「大人口味」。老薑的辛辣與柚子的清香酸甜天衣無縫地交織，熱水沖泡後散發淡淡果香，清甜香潤，每一口都能讓心情無比暢快。

太子牌深知「驅寒必先暖胃」。其即溶姜王晶系列選用頂級甲級老薑，堅持真材實料：「每一小包姜王晶中，即含有高達 14g的優質生薑萃取。」只需熱水一沖，濃鬱薑香撲鼻而來。口感濃厚、辣而不嗆，能迅速產生熱感遍及全身，實踐《本草綱目》中薑能「溫中、散寒」的古老智慧。在寒冬中捧上一杯，不只暖胃，更是暖心。除了新品柚子姜王晶外，還有多款口味如：原味、檸檬、薑黃、百香果等多種口味。

太子牌作為薑糖市場的領導者，關鍵在於原料的嚴選。除了日常祛寒，太子牌姜糖更是「全方位」生活夥伴。無論是長途旅遊、乘車或搭乘飛機，對於暈車造成的不適、反胃、消化不良或脹氣，幾粒薑糖下肚即可有效緩解，讓民眾在各種情況下，都能維持舒暢好心情。更有原味、芒果、荔枝、檸檬與流心姜糖等任君挑選。太子牌姜糖廣泛進駐美國主流零售通路，包括Walgreens、Walmart、Kroger 及 Dollar Tree 等大型連鎖門店，是許多家庭日常暖身與旅途舒緩不適的常備良伴。

太子牌表示，面對寒冬，除了均衡飲食與適度運動，隨身準備姜糖與姜王晶，是簡單又有效的暖身方式。太子牌姜王晶及薑糖系列現於各大華人超市及零售點有售。欲知詳情或零售點資訊，歡迎致電美國太子行 (800) 732-2328查詢。讀者同時可上網popus.com購買，訂購滿50元享美國境內免運費。

太子牌柚子姜王晶，清甜柚香和辛辣薑味絕配，即沖即飲，冬天暖胃暖心必備。
太子牌柚子姜王晶，清甜柚香和辛辣薑味絕配，即沖即飲，冬天暖胃暖心必備。

世報陪您半世紀

上一則

紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券

下一則

先鋒藝術「無盡之衣」 台灣藝術家黃博志詮釋母親故事
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

雲南白藥牙膏 全新英文包裝 認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

雲南白藥牙膏 全新英文包裝 認明全美唯一授權總經銷 美國太子行
元宵節吃元宵、湯圓掌握三大原則 中醫師：便秘長輩可吃「這口味」

元宵節吃元宵、湯圓掌握三大原則 中醫師：便秘長輩可吃「這口味」

美食專欄作家品嘗後評比 大推六款好市多科克蘭起司

美食專欄作家品嘗後評比 大推六款好市多科克蘭起司
天天1杯手搖飲增26%糖尿病風險 營養師授控糖護心5守則

天天1杯手搖飲增26%糖尿病風險 營養師授控糖護心5守則

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格