我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

光學眼鏡 Optics & Beyond 服務法拉盛社區21年

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
光學眼鏡Optics & Beyond的MIRA FLEX兒童眼鏡系列。
光學眼鏡Optics & Beyond的MIRA FLEX兒童眼鏡系列。

法拉盛市中心的「光學眼鏡Optics & Beyond」眼鏡店，開業已經21年。他們價格實惠，服務細緻，與大多數眼鏡店相比，這裡的鏡框價格和維修費通常更低，備受好評，一直有忠實的熟客群。對於學生配整副眼鏡，憑學生證全年可打七五折。

「光學眼鏡Optics & Beyond」由紐約州執照驗光師、配鏡師Larry先生主理，Larry和藹親切，謙卑有禮，有問必答，樂於解決客人眼鏡上的問題。他曾任職華人著名眼鏡公司，具多年驗光、配鏡經驗，尤擅長處理眼科醫師的配鏡處方。Larry表示，現代人使用電腦及手機的時間很長，最好每年都到醫師或口碑好的眼鏡公司做眼睛驗光測驗，眼睛的好壞影響日常生活、社交和工作心情。選擇一副適合自己臉型的眼鏡，不但可突顯雙眸，而且顯示氣質。他們店除了有價格很親民的特價鏡框，亦有時尚的鏡框如近年紅火的Ovvo Optics，日本名牌Charmant等等，以及兒童眼鏡、老花鏡、太陽鏡等。

Ovvo Optics鏡架主要以其高性能、無螺絲鉸鏈設計以及特殊醫用鋼和鈦複合材料而聞名。其鏡架源自於太空船工程領域開發的軍用級技術，以近乎堅不可摧而聞名。這種材料能夠承受高達 90 磅的拉力而不斷裂或變形。

Charmant是一家日本眼鏡製造商，以其高品質鈦金屬鏡架而享譽全球，是業界的先驅和專家。自1956年以來，Charmant始終專注於精密工程，研發出擁有專利的合金和製造技術，打造出極為輕盈、耐用的鏡框。Charmant以其多個特色系列和技術突破而聞名，先進材料創新，一體成型技術

光學眼鏡公司內部設計簡潔，有驗光議、磨鏡片工作室，特設一小時快捷服務。牆上和櫥櫃中展示各國名牌時尚新款眼鏡，以及眼鏡配件，從驗眼、挑鏡框、磨鏡，全部在店內完成。

他們專營各國名牌時尚新穎款式眼鏡、太陽鏡、老花鏡，提供優良的產品服務，歡迎大家上門洽詢選購。光學眼鏡公司電話：718-888-9679七天營業，地址：135-37 37th Ave., Flushing。

世報陪您半世紀

法拉盛 紐約州

上一則

紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券

下一則

先鋒藝術「無盡之衣」 台灣藝術家黃博志詮釋母親故事
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

階進慈善基金會3月8日義診 流感、兒童疫苗接種

階進慈善基金會3月8日義診 流感、兒童疫苗接種
40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀
美食網站評選：全美最佳壽司吃到飽餐廳

美食網站評選：全美最佳壽司吃到飽餐廳
法拉盛整齊牙科新春特價全口植牙$28,800 植2送1

法拉盛整齊牙科新春特價全口植牙$28,800 植2送1

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格