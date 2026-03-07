舌尖上的法拉盛 敦城推帝皇蟹、大龍蝦堂吃大特價

我的頻道

紐約訊
敦城推帝皇蟹、大龍蝦堂吃大特價 （示意圖）
敦城推帝皇蟹、大龍蝦堂吃大特價 （示意圖）

在紐約法拉盛這片美食激戰區，餐廳的更迭速度快得驚人。然而，坐落於 39 大道的敦城海鮮酒家（Asian Jewels Seafood Restaurant），卻是優雅而穩重的存在，在二十多年的歲月洗禮中，依然以其純正的粵菜傳統，安撫著無數食客的胃與心。在新春之際，繼續推出海鮮大特價的優惠，帝皇蟹$45/磅，2磅半以上大龍蝦$16/磅，相當超值，甚至比超市還便宜。

開業20年以來，由著名港式粵菜名廚率領的團隊將敦城打造成法拉盛甚至大紐約地區首屈一指的粵菜食府，無論是大宴小菜或是港式飲茶美點，均出品精緻、在法拉盛家喻戶曉，在全紐約遠近馳名。作為極少數曾獲得米其林權威指南肯定的粵菜海鮮酒家，敦城一直以其對食材的嚴苛挑選與對火候的精準掌握著稱。

走進敦城，最先感受到的是那種中式大型宴會廳特有的熱鬧與氣派。紅色的裝潢、巨大的圓桌，以及天花板上垂下的垂飾，交織出一種傳統卻溫暖的用餐氛圍。這裡最迷人的風景，莫過於那依然穿梭在桌與桌之間的點心推車。現今許多餐廳已改用劃單點餐的年代，敦城卻保留了這種傳統的餐車，讓喝早茶多了一份挑選的樂趣與人情味，一種復刻香港的儀式感。

除了享譽盛名的早茶，敦城的晚市海鮮更是重頭戲。餐廳入口處那一排生猛海鮮缸，便是品質的保證。無論是薑蔥焗龍蝦、避風塘大蟹，還是清蒸當日游水魚，大廚對食材原味的尊重在每一道菜中都體現得淋漓盡致。帝皇蟹及大龍蝦更有多種烹調方法供客人選擇。

在法拉盛工作、生活的人們，對敦城往往有一份特殊的感情。敦城不僅僅是一間餐廳，更是家庭團聚、友人敘舊的場所。你會看到老人家慢條斯理地品著普洱，也會看到年輕一代帶著外國朋友來體驗傳統中餐。這種跨越世代的認可，源於負責人對品質二十年如一日的堅持。

敦城海鮮酒家營業時間：星期一至五，上午十時至晚上十一時；星期六、日，上午九時至晚上十一時。早午茶市。地址：133-30 39TH AVE, FLUSHING, NY 11354，電話：1-718-359-8600/8603，有免費大型停車場。網站:www.asianjewelsny.com。

法拉盛

