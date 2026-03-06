紐約中國民族樂團【不負華年】65週年音樂會

我的頻道

紐約訊
紐約中國民族樂團65週年音樂會主題是「不負華年」。
紐約中國民族樂團將於5月17日（星期日）下午三時，在卡內基音樂廳贊克爾廳（Zankel Hall of Carnegie Hall)舉辦一埸慶祝65週年的盛大音樂會。

紐約中國民族樂團（Chinese Music Ensemble of New York | CMENY)成立於1961年，是一老牌的 501（c)3 非盈利組織。CMENY每年有兩場大型演出，夏冬各一埸。其間更有不同的邀約，也會派員到博物館、圖書館、學校和社區去演出。

創立至今，在幾位老團長和團員們繼續的努力、支持之下，現已發展為美國唯一的大型中國傳統音樂樂團。今年邁入另一個難能可貴的重要里程碑 ─ 65週年的慶祝！紐約中國民族樂團做的事情，一直都是以推動文化傳承，支持音樂藝術活動，及為社區提供文化創意及藝術相關的內容。

紐約中國民族樂團65週年音樂會主題是「不負華年」，寓意著紐約中國民族樂團對音樂的志向，即是﹕努力的與傳承對話，向未來探索，在傳承與創新間的勇敢嚐試，既有歷史的弧度，又有向未來延伸的開放性。

至於曲目，因是慶祝65週年、走過的痕跡，繼往開來，所以，紐約中國民族樂團從60、70、80、90、2000以來，選擇一些有代表性的，和紐約中國民族樂團演奏過的經典曲目。這場音樂會曲目的安排，意在作為展示紐約中國民族樂團，65年來，從「成形」到「臻進」，不斷的努力過程。

5月17日的卡內基音樂廳音樂會將由《小刀會組曲》開場。該組曲音樂素材大多取自中國戲曲音樂和江南民間音樂，描寫的是鴉片戰爭後，1853年小刀會在上海揭竿起義的故事。這組曲是2013年，由紐約中國民族樂團當時的指揮郭景強先生，自上海民族樂團帶回的曲譜，帶領著樂團排練，並在美東推出首演，成就了樂團型制的團體，《小刀會組曲》可謂是紐約中國民族樂團前40年的代表里程碑。

5月17日的這場卡65週年的音樂會，將以趙季平的《國風》做為終埸。展現的是紐約中國民族樂團近十年來的成長和臻進，到達了能演奏出當代民族管弦樂曲的樂團 。《國風》紮根於深厚的古琴音樂傳統，運用了現代交響化的創作技法，將中國音樂的線性思維與西方音樂的立體和聲、複調對位相互配和，豐富了民族管弦樂的音響，又保持了東方的神韻。

紐約中國民族樂團是北美唯一超過50人的大型成人樂團，音樂會指揮由駐團指揮高藇懷擔任。該團長年台柱首席夏文傑老師板胡獨奏《秦腔牌子曲》。曲中板胡以倚音、滑音、顫音等技巧潤色，曲調硬朗激昂、節奏鏗鏘頓挫。夏文傑老師的板胡，堪稱北美一絕！無人能出其右。

樂團彈撥弦樂器首席孫薇，將與音樂迷分享一首帶有異國風情的作品《行者》。作品融合了現代作曲元素，帶有西域和前衛的風格。這也是一首在北美首演的作品，許多音樂迷絕對不想錯過。

此外，紐約中國民族樂團將為觀眾帶來別出新裁、舊瓶新酒的《百鳥朝鳳─雙嗩吶》，以兩支嗩吶互相呼應演奏這廣受歡迎的曲子，運用不同的高難度技巧重新詮釋知名作品。陳曉文來自香港，自小學習中國傳統管樂器。畢業於香港演藝學院音樂學士學位和巴德學院美中音樂研究所，主修嗩吶和管子雙專業；陳曉文在第四屆新加坡南洋國際音樂比賽嗩吶高級專業組中榮獲銀獎，曾擔任香港中樂團和澳門中樂團的自由音樂家。賈楠本科畢業於中國音樂學院嗩吶專業，現為紐約市立大學（CUNY）計算機科學博士候選人，研究方向為數據科學與人工智慧；她擁有音樂與科技的跨學科背景，致力於在學術研究與藝術實踐之間建立新的連接。

紐約中國民族樂團65週年「不負年華」音樂會將於5月17日（星期日）下午三時，在卡內基音樂廳贊克爾廳（Zankel Hall of Carnegie Hall)舉行，如欲向CMENY預訂門票，請於4 月15 號之前傳電郵e-mail：[email protected]登記預約訂定。

