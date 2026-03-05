嘉和牙科　新春植牙酬賓　三月底止

嘉和牙科中心提供全面的牙科服務，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。

為了回饋社區長期的支持，嘉和牙科中心於新春期間（即日起 ~ 03/31/26止) 特別推出植牙酬賓活動。單顆植牙立減 $50，特價植牙$1600 起(單顆)。嘉和牙科中心擁有先進醫療設備與美國牙醫協會 (ADA) 認可的專科醫療團隊，致力於為每一位患者提供最優質的診療體驗。

擁有多年植牙隱形矯正專業經驗的陳賜董牙醫博士，其純熟技術的經驗提供耐心細心的醫療服務，近期並引進最新儀器，推出一次看診，當日完成客制牙冠，亦即，該診所提供同一天於診所內完成牙冠製作。病人進來時，醫生診療後，依個人的牙床和牙齒的不同，個別客制需要的牙冠，經過幾個小時後就能在一次就診，帶著永久牙冠離開，節省病患治療時間，亦更方便生活作息。

由陳賜董牙醫博士(Harold Chen，DDS)主理的嘉和牙科中心GP Dental，於艾姆赫斯特設有二診所，並聘請美國牙醫協會（ADA）認可的七位牙科專科醫生，為病者提供全面的牙科服務，包括：

一，精準醫療：免費 3D 立體 X 光檢查，精確評估牙骨狀況。

二，當日牙冠： 採用 3D 掃描印模與個性化定製基台，當天即可製作臨時假牙。

三，全面牙科護理：涵蓋全口植牙、牙骨修護、全瓷牙套及專業隱形矯正。

四，全齡門診：除了成人牙科外，該診所亦設有兒童牙科專科，守護全家人的口腔健康。

診所週一至週六營業，週日休息。艾姆赫斯特總所：8616 Whitney Ave. Elmhurst, NY 11373；電話：718-651-6581；新診所：82- 02 Grand Ave., Elmhurst, NY 11373。電話：718-808-1095。