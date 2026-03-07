我的頻道

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

OCM 攜手布魯克林籃網成功舉辦中國新年主題之夜 打造中美文化與味蕾融合盛宴 點亮巴克萊中心

紐約訊
在布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）近日舉辦的中國新年主題之夜中，北美亞洲食品領軍企業 OCM Globe Inc（美國華源食品集團）攜旗下品牌進駐紐約巴克萊中心（Barclays Center），成功舉辦「OCM SNACK FEAST」中國零食盛宴。該活動完美結合熱血的籃球文化與濃厚的農曆馬年元素，為數萬名現場觀眾帶來一場沉浸式的文化感官體驗。

活動當天，巴克萊中心主通道轉化為洋溢喜慶紅金色調的新春展區。OCM特別融入「馬年」文化元素設計的主題攤位，吸引大批觀眾駐足。現場不僅展示並提供眾多亞洲知名品牌經典零食試吃，涵蓋中國糖果第一品牌徐福記、火爆全美的3D水果霜淇淋AIKO GARDEN和與會人士共慶新春，另有酥脆餅乾等休閒食品，讓國際球迷在觀看NBA賽事之餘，同時體驗中國春節傳統的「年味」與食的文化。

作為布魯克林籃網隊的官方合作夥伴，OCM此次深度參與了球場內外的視覺呈現。從充滿中國元素的舞臺表演，到限量版馬年周邊與新春祝福互動，OCM成功將亞洲文化符號嵌入北美主流體育場景。

OCM表示，該集團始終扮演著亞洲食品進入北美市場的重要橋樑。本次與 NBA 的跨界合作，不僅是節日慶典，更是推動亞洲品牌「走進主流、走向世界」的戰略實踐。透過體育、文化與消費場景的深度融合，OCM 展現了在北美體育娛樂領域的創新行銷實力，為亞洲品牌在全球市場的長期增長樹立典範。

作為北美領先的亞洲食品 B2B 分銷與品牌運營平台，OCM 將持續深化與主流體育及零售管道的跨界整合，打造更具國際影響力的品牌推廣平台，協助更多優質亞洲食品深耕北美市場，實現品牌價值的新飛躍。

