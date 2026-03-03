龍騰盛世，耀目長島！ Belmont Park Village 春節盛典圓滿落幕

家長與小朋友參與新年手工制作活動

想知道紐約今年最「潮」的年味在那裡嗎？紐約最新奢華地標 —— Belmont Park Village 於近日圓滿舉行了農曆新年慶祝活動。現場結合了頂級精品、傳統民俗與時尚快閃體驗，讓長島 的冬日洋溢著濃厚的東方喜慶氣息。

今年是 Belmont Park Village 連續第二年舉辦新春慶典，規模與精彩程度更勝往年。憑藉著優越的地理位置與如同歐式小鎮般的精緻購物空間，這裡已迅速躍升為紐約客慶祝佳節的首選勝地。從 2 月 17 日起至 21 日，一系列精彩活動將佳節氣氛推向最高潮，包括：

潮流聖地：驚喜迎來 TWICE 快閃店及粉絲體驗，以及 SUKOSHI 美妝快閃，引領韓流美妝風潮。

舌尖上的唐人街：紐約傳奇地標「金豐點心」驚喜現身！熱氣騰騰的叉燒包與酥脆蛋撻，傳遞著團圓與長壽的美好寓意。

震撼感官： 由「海發小林」舞獅團帶來的沉浸式表演，伴隨鑼鼓喧天，為購物村注入滿滿福氣與活力。

文化傳承： 與紐約華人文化中心合作，現場展示書法、剪紙、編織及京劇鼓製作，讓各族裔家庭深度體驗指尖上的中國藝術。

春節市集： 繽紛的花卉裝置、如藝術品般的傳統糖畫與手工珠寶，在血拼之餘更添遊逛樂趣。

開運紅包： 驚喜好禮連抽 6 天！幸運賓客在精品店消費後，抱走了包括 Longchamp 標誌性 Le Pliage 手提包及 PAIGE $250 禮品卡等多項奢華大獎。

作為全球著名比斯特系列（The Bicester Collection）在北美開拓的首家精品購物村，Belmont Park Village 匯集了世界級一線名牌，以極具競爭力的價格回饋賓客，為大紐約地區帶來前所未有的休閒購物體驗，是北美唯一的一家。

Belmont Park Village每週七天開放：週一至週四上午 10 點至下午 6 點，週五和週六上午 10 點至下午 7 點，週日上午 11 點至下午 6 點。室內停車場免費。地理位置優越，離長島北岸及皇后區 僅10-20分鐘內的車程，曼哈頓 賓州車站和中央車站有火車可抵達。地址：2601 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003。www.BelmontParkVillage.com and @belmontparkvillage.