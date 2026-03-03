9•11事件受害者賠償及醫療補助詳析 David M Peterson律師樓20多年經驗專精相關賠償

在九一一 事件發生後的最初階段，公眾關注焦點主要集中於第一線應急人員及世貿中心現場工作者。相較之下，包括唐人街在內的周邊社區則較少受到重視，儘管當地居民、商戶、員工與學生在襲擊後的數月內，同樣暴露於充滿有害粉塵與殘骸的環境中。正因如此，許多人誤以為自己與聯邦九一一相關援助計劃無關。然而，隨著時間推移，這一認知已被證明與事實不符。

醫學研究持續顯示，許多由環境暴露引發的疾病——尤其是癌症 ——往往不會立即顯現，而可能潛伏數年甚至數十年才逐漸發展。當年雙子塔倒塌所釋放的粉塵，包含石棉、二氧化矽、重金屬及燃燒副產物等複雜混合物，這些物質均已證實將顯著增加罹患嚴重長期疾病的風險。這類健康影響的範圍相當廣泛。目前獲官方認可的九一一相關疾病包括肺癌、乳腺癌、前列腺癌、甲狀腺癌、腎癌、膀胱癌、皮膚癌及血液系統癌症，此外亦涵蓋慢性呼吸系統疾病、胃腸道疾病，以及如創傷後壓力症候群等心理健康疾患。不幸的是，社會上仍普遍存在一種誤解，認為只有消防員、員警或緊急救援人員才具備申請九一一相關福利的資格。事實上，符合條件的人群遠不僅限於第一線應變人員。

凡在九一一事件發生後數月內，曾於休斯頓街以南居住或工作、在該區域就學，或經常前往曼哈頓 下城活動的人士，若日後罹患相關疾病，均可能符合申請資格。這群體包括辦公室職員、餐館員工、製衣廠工人、配送人員、學生，以及在粉塵尚未徹底清除前即返回住所與店鋪的居民。

對許多唐人街家庭而言，這些資訊要到今日才逐漸為人所知。不少人是在收到重大疾病診斷後，才開始回頭追問是否存在環境因素的誘因。至今仍有大量符合資格者尚未登記，只因從未被告知自身可能符合條件。早期政府發布的資訊未能充分涵蓋周邊住宅與商業社區，而語言障礙更進一步阻礙了移民社群取得相關資訊的途徑。

隨著新病例持續湧現，提升公眾認知已刻不容緩。凡認為自己可能曾受暴露影響的人士，應考慮記錄九一一後在曼哈頓下城的活動足跡，並回顧個人病史，以判斷是否符合九一一相關醫療服務或賠償的申請條件。

申請相關賠償並不以擔任世貿中心第一線應急人員或義工為前提。符合資格的申請人包括曾於休斯頓街以南居住或工作者，以及在暴露區域就學或經常出入的人員。即便事件已過去二十餘年，關於暴露風險的重要資訊仍在逐步浮現。若您在九一一事件發生後不久曾長時間停留於休斯頓街以南，且後續出現與九一一相關的疾病，您可能有權獲得賠償。

『受害者賠償基金』（Victim Compensation Fund, VCF）與『世界貿易中心健康計畫』（World Trade Center Health Program, WTCHP）是兩項專為九一一相關疾病患者設立的聯邦支持計劃。VCF提供非經濟性與經濟性損失賠償（包括收入損失與自付醫療費用），並對合資格死亡個案提供補償。WTCHP則為經認證的九一一相關疾病提供免費醫療監測與治療，不設自付額或共付額。

上述兩項計劃均設有申請截止期限。華人社區成員及早諮詢律師，以確認自身資格，並妥善提交申請，以獲得應有的賠償。申請VCF索賠並非必須委任律師，可協助您處理相關程式，提供更順暢、壓力更低的申請體驗。

David M. Peterson, P.C. 律師事務所提供免費法律諮詢。律師樓日常處理大量此類案件，能協助您完成完整的VCF申請流程。事務所配備通曉普通話、粵語及福建話的工作人員，致力服務多元語言的華人社群。

如您或家人對資格問題有任何疑問，請致電David M. Peterson律師樓 (212) 430-6352與之聯絡。該律師樓週末照常辦公，週六、週日亦可來電諮詢。事務所地址為：紐約市百老匯65號17樓（郵編10006），交通便利，距唐人街僅約十分鐘步程。