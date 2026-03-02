君信聯合律師樓專業解析資產佈局之道

我的頻道

紐約訊
一生辛勞的成果，財產的處理真的是不可忽視的問題，不少華人家庭在美國打拼數十年，辛苦累積房產與事業成果。然而，當談及財產安排、長期護理規劃或稅務問題時，往往因法規複雜、資訊繁多而不知從何著手。事實上，透過專業且完善的信託規劃，不僅可有效降低稅務負擔，更能在面對醫療開支、法律風險或家庭變故時，為資產建立穩固保障，確保財富有序、安全地傳承後代。

君信聯合律師樓深耕華人社區多年，專注各類信託與資產規劃服務，涵蓋白卡信託、房產信託、9/11賠償信託、傷害賠償信託及收入超標信託等多元領域，結合實務經驗與法規更新，為客戶量身設計合規、穩健且具前瞻性的財產安排方案。

信託本質上是一項法律契約，由設立人將資產轉入信託名下，由受託人依據事先訂立的條款管理與分配，最終保障受益人權益。與傳統遺囑相比，信託內資產於設立人過世後無需經過冗長的遺產認證程序，既節省時間與費用，也避免家庭財務細節公開，大幅提升隱私與效率。

對許多中產華人家庭而言，信託規劃已成為財務管理的重要一環。例如透過「白卡信託」的合法安排，可在符合法規前提下規劃房產等資產，使長者在申請或持有醫療補助計畫期間，兼顧長期照護與房產保全，避免日後遭政府追償，並順利傳予子女。

信託制度的核心優勢，在於資產隔離與意願控制。透過合法轉移與權益分離機制，可達成多重保障：

•    兼顧政府福利與房產保全：為需白卡或長期護理的長者建立法律保障，保留家產傳承空間。

•    強化資產保護與訴訟隔離：對醫療、商業等高風險行業人士而言，可建立法律防火牆，隔绝債務追討風險；亦可防止因應婚姻變動與潛在法律糾紛。

•    優化稅務與財富傳承：紐約州遺產稅率較高，透過周延規劃，可有效減輕甚至避免聯邦及州層級遺產稅負，提升家族資產保留比例。

•    免除遺產認證程序：遺囑須經法院認證，程序可能歷時數月至數年，費用約佔遺產總值3%至8%，且文件公開。信託則可直接依條款分配，保障隱私。

•    預防婚姻與揮霍風險：可設置激勵條款或限制條款，避免資產於子女離婚時遭分割，或因管理不善迅速耗盡；資產可分階段、有條件發放。

•    照顧特殊需求家人：透過特殊需求信託，在不影響政府福利資格下，持續提供生活與醫療支持，確保長期照顧。

信託條款可依家庭結構與財務狀況彈性設計，分段發放、循序傳承，在保值與增值並行的同時兼顧風險控管。對擁有房產與一定資產規模的華人家庭而言，專業信託與稅務規劃已成為守護家業與照顧家人的關鍵工具。

君信聯合律師樓多年來在信託文件制定及相關訴訟案件中累積豐富經驗，秉持細緻分析與親力親為的服務態度，為客戶爭取最大保障與權益。所以信託不僅是一份法律文件，更是一份對家族未來的囑托與承諾。因為專注，所以專業；唯其專業，所以成功。

法拉盛辦事處

3808 Union Street, 9D, Flushing, NY 11354

電話：212-965-8661（需預約）

曼哈頓辦公室

401 Broadway, Suite 409, New York, NY 10013

電話：212-965-8686

