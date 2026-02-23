Citizens for Affordable Rates致力於爭取公平、合理的保險費率

我的頻道

紐約訊
圖:Citizens for Affordable Rates使命是建立更可靠、更具可負擔性的保險體系,讓所有紐約州居民受益。

紐約州居民正面臨日益嚴峻的生活成本壓力。近年來,汽車保險、房屋保險及其他必要保保服服務的保費屢創新

高,家庭預算不斷被擠壓,許多辛勤工作的民眾正被推向財務承受能力的極限。

在此背景下Citizens for Affoodable Rates(合理費率公民聯盟)應運而生。此聯盟並非政府福利項目(program),也不是保險公司本身,而是一個由公民、倡議人士及多個縮織總成成的倡議聯盟。其核心目標,是推動更公平、透明且可負擔的保險費率制度。

此聯盟專注於汽車保險、房屋保險等與民生密切相關的保費上漲問題,透過政策倡議、公眾教育與提高市場透明度,促成制度改革,從根本上緩解保費過高的困境。聯盟的使命明確。保護公民免受不合理保険費率的沉重負擔,建立更可靠。更具可負擔性的保險體系,讓所有紐約州居民受益。

紐約州州長Kathy Hochul亦指出,汽車保險保費的急劇上漲已構成一場危機。根據Insurance Information Institute 的數據指出

全州範圍內有大量保險索賠案件,包括人為製造的交通事故《騙保事故),疏忽幫驗造成的事故,甚至酒駕(DW1)事故等。這些行為推高了整體理賠成本,最終轉嫁至守法駕駛人的保費之上。

在長島的公開場合中,州長宣布一系列旨在降低保險成本的提案,包括:讓檢方更容易起訴人為製造事故的行為,加強對追法者的懲罰力度;為跨部門特別工作總提供資金,以打擊保險險欺詐。她強調,嚴厲打擊保險欺詐行為,是控制保費上漲的重要一步。

面對保費飆升與生活成本壓力,政策改革與公民倡議正在成為關鍵力量。透過政府監管強化與民間團體推動的雙軌並行,紐約州或許能逐步建立一個更加公平、透明且可負擔的保險市場。

如想進一步了解此倡議聯盟和支持這倡議,請上網:https://www.citizensforaffordablerates.com/

