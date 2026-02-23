紐約雲頂世界賭場丙午馬年新春慶典

八頭瑞獅表演採青。

紐約市 雲頂賭場 (RWNYC) 於2月17日(大年初一)舉行農曆丙午馬年慶祝活動，瑞獅採青慶新春、財神爺贈送紅包，醒獅隊並在賭場巡遊行大運，帶來熱烈歡愉的新年氣氛。

當天中午吉時，雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio、亞裔 市場副總裁Ayesha Ma、Catskill國際市場部副總裁Peter Chan、馬來西亞駐紐約總領事Norhalilah Abdul Jalil、前市議員顧雅明及雲頂其他高管與多位政商領袖參加了點睛儀式。並在致詞時介紹馬年特質具持續前進的動能、優雅與自信、衝刺和突破精神，以及雲頂世界今年及未來的發展鴻圖。

八頭靈動瑞獅採青表演精彩，並將象徵生財的生菜拋向觀禮嘉賓及民眾，祝福大家馬年好運，橫財就手，令大家笑逐顏開，氣氛熱烈。舞獅採青儀式後，醒獅隊與財神一道進賭廳內巡遊行大運，喻意吉祥，籍為大家送上祝福及帶來幸運。

紐約市雲頂世界是紐約市首家，也是唯一賭場，自2011年開業至今，每年為逾千萬位客人提供無與倫比的博彩和娛樂體驗，更為紐約州 的教育系統帶來數十億元的收入。由於今年更成功獲得新賭牌，現已啟動實施擴建計劃，預計三月底起將增設全新玩樂體驗，成為紐約市首家提供246張真人發牌賭桌的賭場，包括百家樂、21點、輪盤、牌九、骰寶等遊戲都可以在全新賭桌娛樂廳找到。並增設超過2800部各款新穎遊戲電子老虎機、增設超過400部包括百家樂、21點、輪盤等遊戲的電子賭桌。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。