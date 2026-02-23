張向榮、勞特伯聯合律師樓 籲 重視養院虐待、醫護失誤案件

張向榮（左）、勞特伯（右）聯合律師樓為客人取得歷史新高8千8百萬意外傷害賠償

近年來美東地區療養院 虐待、醫護失誤及醫療糾紛案件顯著增加，引發廣泛關注。尤其在華裔 社區，因語言隔閡、資訊不對等與法律程序陌生，受害者更容易在爭取權益與索賠過程中陷入困境。專精此類案件的張向榮、勞特伯聯合律師樓(CHEUNG & LAUTERBORN PC)特別提醒病人及家屬，注意維權和應得的醫護品質。

擁有紐約州及新澤西州 執照、精通中英台語的張向榮律師指出：近年來，紐約‧新澤州療養院虐待與醫療失誤案件攀升，尤其是療養院虐待若發生，應立即採取法律行動以保護長者安全並追究責任。家屬應在最快時間內搜集受虐證據（拍照、記錄）、將長者撤離危險環境，並諮詢擅長老年人虐待的律師，透過民事訴訟或向政府相關部門報告，爭取護理疏忽賠償、甚至是因不當對待導致死亡的法律權利。若懷疑家人在療養院受虐，不要猶豫，應及時記錄並尋求法律援助。

張律師提供的療養院虐待指南，包括虐待類型：身體虐待、精神心理虐待（羞辱、威脅）、財產侵吞、疏忽照顧（褥瘡、營養不良）以及遺棄等。一但有發現這些狀況，第一時間應及時收證記錄並尋求專業法律援助，聯繫專業律師：尋找專門處理養老院虐待、長者權益或人身傷害的律師，評估賠償權利。

如此能

1．即時確保長者安全（若長者處於危險中，立即安排轉院或搬離）

2．搜集證據： 拍照紀錄傷痕、褥瘡，記錄護理人員的言行，並詢問長者受虐細節。

3．即時舉報與報告： 向相關政府監管機構、成年人保護服務機構報告虐待情況。

4．進入法律解決程序，如常見法律案件類型：

褥瘡案件： 針對護理院疏忽導致的皮膚潰瘍進行索賠。

財產虐待： 針對未經同意挪用長者資產提起訴訟。

非法致死： 因嚴重疏忽導致長者死亡的 wrongful death 訴訟。

此外，除了許多醫療錯誤或糾紛往往跟病人在接受治療前，很多情況也與當初對《醫療同意書》的簽署內容不清楚密切相關。張律師表示：“簽署同意書並非形式，而是病人對自己身體自主權的法律保障。病人有權在充分瞭解醫療方案與風險後，才決定是否接受治療。”療養院虐待案件中《醫療同意書》至為關鍵。

近年法律案例顯示，許多涉及療養院虐待或醫護疏忽的索賠案件，當事人常在事後才發現自己在治療或轉介過程中未充分了解醫療程序，甚至在未完全明白風險與治療選擇下簽署相關文件。張律師指出：“這不只是醫療流程的疏失，更可能剝奪病人知情與選擇的基本權利。”

由於華裔社區民眾常因語言隔閡而在醫療溝通中處於弱勢。張向榮律師提醒，病人在接受醫療建議前，有權要求醫療機構提供翻譯或適當解釋，以確保理解醫療內容、風險與可選方案。他說：“在法律上，醫生必須以病人能理解的語言說明治療內容，而非只使用專業術語。”在多起涉及療養院虐待的法律案件中，受害者因不熟悉法律程序而延誤時效，或在壓力下接受不合理和解方案。張律師提醒，法律時效及程序非常關鍵，一旦錯過追訴期限，可能失去求償機會。在人身傷害、醫療錯誤或療養院虐待事件發生後，儘早聯絡專業律師協助處理證據蒐集、責任認定、保險協商與求償程序，避免因程序不熟悉而受損。

張向榮律師強調，不要在未完全理解下簽署任何醫療同意文件；必要時要求醫院/療養院提供翻譯或法律解釋協助。遇到疑問時立即尋求法律協助。

