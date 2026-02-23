我的頻道

光學眼鏡 Optics & Beyond服務法拉盛社區21年

紐約訊
光學眼鏡Optics & Beyond的MIRA FLEX兒童眼鏡系列。

法拉盛市中心的「光學眼鏡Optics & Beyond」眼鏡店，開業已經21年。他們價格實惠，服務細緻，與大多數眼鏡店相比，這裡的鏡框價格和維修費通常更低，備受好評，一直有忠實的熟客群。對於學生配整副眼鏡，憑學生證全年可打七五折。

「光學眼鏡Optics & Beyond」由紐約州執照驗光師、配鏡師Larry先生主理，Larry和藹親切，謙卑有禮，有問必答，樂於解決客人眼鏡上的問題。他曾任職華人著名眼鏡公司，具多年驗光、配鏡經驗，尤擅長處理眼科醫師的配鏡處方。Larry表示，現代人使用電腦及手機的時間很長，最好每年都到醫師或口碑好的眼鏡公司做眼睛驗光測驗，眼睛的好壞影響日常生活、社交和工作心情。選擇一副適合自己臉型的眼鏡，不但可突顯雙眸，而且顯示氣質。他們店除了有價格很親民的特價鏡框，亦有時尚的鏡框如近年紅火的Ovvo Optics，日本名牌Charmant等等，以及兒童眼鏡、老花鏡、太陽鏡等。

Ovvo Optics鏡架主要以其高性能、無螺絲鉸鏈設計以及特殊醫用鋼和鈦複合材料而聞名。其鏡架源自於太空船工程領域開發的軍用級技術，以近乎堅不可摧而聞名。這種材料能夠承受高達 90 磅的拉力而不斷裂或變形。

Charmant是一家日本眼鏡製造商，以其高品質鈦金屬鏡架而享譽全球，是業界的先驅和專家。自1956年以來，Charmant始終專注於精密工程，研發出擁有專利的合金和製造技術，打造出極為輕盈、耐用的鏡框。Charmant以其多個特色系列和技術突破而聞名，先進材料創新，一體成型技術

光學眼鏡公司內部設計簡潔，有驗光議、磨鏡片工作室，特設一小時快捷服務。牆上和櫥櫃中展示各國名牌時尚新款眼鏡，以及眼鏡配件，從驗眼、挑鏡框、磨鏡，全部在店內完成。

他們專營各國名牌時尚新穎款式眼鏡、太陽鏡、老花鏡，提供優良的產品服務，歡迎大家上門洽詢選購。光學眼鏡公司電話：718-888-9679七天營業，地址：135-37 37th Ave., Flushing NY。

日本 太空 法拉盛

