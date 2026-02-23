紐約花蓮慈惠堂舉行上燈及財神法會

我的頻道

紐約花蓮慈惠堂擁有最完整60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情翔翔如生，出自台灣佛雕大師之手。
延續多年來的傳統，瑤池金母【紐約花蓮慈惠堂】在農曆新年期間將舉辦一系列傳統民俗祈福活動，包括上燈法會及財神法會，推廣中華民族傳統優良民俗文化，弘揚忠孝仁愛信義和平禮義廉恥四維八得的瑤池金母聖教，歡迎大家一起參與。

玉皇上帝萬壽上燈法會

正月初九(公曆二月二十五日，星期三)是玉皇上帝誕辰，紐約花蓮慈惠堂訂於上午10時舉行盛大的上燈法會，點太歲燈、光明燈，祈求上帝賜福。

五路財神法會

正月十五（公曆三月三日，星期二）是上元一品天官大帝生日，紐約花蓮慈惠堂訂於上午10時祈點五路財神燈活動。祈求新的一年財源廣進，事事順利。紐約花蓮慈惠堂財神殿安奉五路財神及招財童子，和進寶童郎，各掌管東西南北中五方財源，歡迎大家蒞臨朝拜。

紐約花蓮慈惠堂七星橋活動一直到正月十五上元官一品賜福大帝生日為止，另新年期間提供紅蛋給所有來廟裡上香祈福的信眾，開運祈求新年新氣象，歡迎到佛堂燒香祈福。

俗諺云:【太歲當頭做，無喜必有禍】太歲出現來，無病恐破財。為了要趨吉避凶必須『安太歲』，以祈求來年平安，諸事順利。紐約花蓮慈惠堂為服務信眾，提供安奉「太歲燈、「個人光明燈」、「財神燈」、「文昌燈」等各項服務，並於每月農曆初一、十五兩日固定為諸善信大德誦經上疏稟陳，以祈消災解厄植福。丙午年啟點安太歲各類光明燈。

以下是農曆丙午馬年犯刑、沖太歲者生肖，需安奉太歲：

1.生肖屬 馬(太歲當頭坐)

2.生肖屬 鼠(對沖太歲)

3.生肖屬 牛(犯相害)偏沖

4.生肖屬 兔(犯相刑)偏沖

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情翔翔如生，皆出自台灣佛雕大師之手，歡迎大家到慈惠堂參拜太歲星君，順便查查自己屬於哪一年太歲星君所管轄範圍。法會當天有素粥招待，開放七星平安橋及鑽母娘神橋活動，並給所有安燈及安太歲者發財神錢母，讓安燈者財源廣進、好運旺旺來。

依台灣名師設計而建的紐約花蓮慈惠堂雄偉壯觀，殿脊同瓦覆頂，脊昂高翅，在中更顯富麗莊嚴，靈氣十足，拾級而上，爐煙觸目，清香四溢，讓人一洗風塵，實有絕殊離俗之感。是紐約一處重要的宗教文化道場。紐約花蓮慈惠堂地址：22-02 121 St., College Point, NY 11356，電話：718-961-1996。

