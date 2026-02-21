Crazylive Inc. 新春送現⾦好禮慶祝「 學美股出租」業務快速發展

主講人Wayne Qian

位於特拉華州(Delaware)的Crazylive Inc. (Crazy直播)，為慶祝其「學美股 出租」業務的強勁增長及回饋社區，將於2月21日(週六，大年初五)下午1點30分，在紐約市法拉盛 的喜來登酒店舉辦，特別的投資講座和新春慶祝活動。

現場關注Crazylive小紅書、微信公眾號和Facebook官方帳號後，即可獲得價值28美元的現金獎勵。活動現場將舉行總額為880美元的現金抽獎活動，共抽取10位幸運觀眾，每位獲獎者將獲得88美元現金。

Crazylive Inc自2025年4月成立以來，專注於為全球華人 投資者提供創新的美股期權教育和先進的AI交易工具。為順應業務擴張，公司團隊成員增長到25位。為了感謝紐約社區的支持，本次「888現金迎財神，學美股出租」新春活動，將為參與者提供豐富的學習機會和多重現金獎勵。

Crazylive Inc，(Crazy直播) 是一家在特拉華州註冊的快速增長的公司，專注於教學美股期權以產生現金流、開發AI交易軟體，並提供全天候的中文交易教育直播服務。公司致力於為全球華人投資者提供專業的知識、先進的工具和即時的市場分析，幫助他們在金融市場中穩健獲利。

本次紐約講座的地點位於法拉盛喜來登酒店(Sheraton LaGuardia East Hotel)，地址135-20 39th Avenue, Flushing, NY 11354。活動預約電話1-888-379-2081。官方網站: www.crazylive.ai，e-mail: [email protected]。