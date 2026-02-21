我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

Crazylive Inc. 新春送現⾦好禮慶祝「 學美股出租」業務快速發展

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
主講人Wayne Qian
主講人Wayne Qian

位於特拉華州(Delaware)的Crazylive Inc. (Crazy直播)，為慶祝其「學美股出租」業務的強勁增長及回饋社區，將於2月21日(週六，大年初五)下午1點30分，在紐約市法拉盛的喜來登酒店舉辦，特別的投資講座和新春慶祝活動。

現場關注Crazylive小紅書、微信公眾號和Facebook官方帳號後，即可獲得價值28美元的現金獎勵。活動現場將舉行總額為880美元的現金抽獎活動，共抽取10位幸運觀眾，每位獲獎者將獲得88美元現金。

Crazylive Inc自2025年4月成立以來，專注於為全球華人投資者提供創新的美股期權教育和先進的AI交易工具。為順應業務擴張，公司團隊成員增長到25位。為了感謝紐約社區的支持，本次「888現金迎財神，學美股出租」新春活動，將為參與者提供豐富的學習機會和多重現金獎勵。

Crazylive Inc，(Crazy直播) 是一家在特拉華州註冊的快速增長的公司，專注於教學美股期權以產生現金流、開發AI交易軟體，並提供全天候的中文交易教育直播服務。公司致力於為全球華人投資者提供專業的知識、先進的工具和即時的市場分析，幫助他們在金融市場中穩健獲利。

本次紐約講座的地點位於法拉盛喜來登酒店(Sheraton LaGuardia East Hotel)，地址135-20 39th Avenue, Flushing, NY 11354。活動預約電話1-888-379-2081。官方網站: www.crazylive.ai，e-mail: [email protected]

世報陪您半世紀

美股 法拉盛 華人

上一則

暴雪後紐約市狗屎遍地 這些地方是重災區

下一則

松柏之家春節宴 長者玩樂好開心
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

馬年紐約房市：房價敏感、租金拉鋸

馬年紐約房市：房價敏感、租金拉鋸
馬年到／紐約走春 逛華人博物館吃餃子宴

馬年到／紐約走春 逛華人博物館吃餃子宴
皇后區第七社委會 台裔鄺迺智當選副主席

皇后區第七社委會 台裔鄺迺智當選副主席
皇后區第七社區委員會 台裔鄺迺智當選副主席

皇后區第七社區委員會 台裔鄺迺智當選副主席

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」