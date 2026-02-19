現代Palisade、IONIQ 5，和Kona休旅車榮獲三項2026凱利藍皮書最佳購買大獎

我的頻道

現代Palisade、IONIQ 5，和Kona休旅車在2026年凱利藍皮書(Kelley Blue Book，簡稱KBB)最佳購買大獎中榮獲其車款類別大獎，反映出現代汽車在科技、設計、安全、駕駛體驗，和品質方面的優秀表現。

凱利藍皮書的最佳購買大獎是業界公認的衡量新車卓越品質的權威標竿。該獎項旨在表彰經過專家一年評估，在各個車型類別中脫穎而出的車款。評估內容包含全面的車輛測試、價格趨勢分析、消費者評估、五年擁有成本數據，以及實際使用體驗。2026年的獲獎車輛反映了KBB對在美國銷售將近所有新車和改版車型的測試結果，因此每項大獎都附有特別意義，體現出現代汽車在科技、安全、性能、設計，和可負擔性上的持續領導地位。

KBB執行主編Brian Moody表示：「在我們第十二屆年度最佳購買大獎中，一些顯而易見的趨勢浮現出來。藉由在競爭非常激烈的三種車款類別中推出的三台車型，現代汽車證明了他們有能力打造吸引新車消費者的優質車輛。新款的Palisade是一個完美的例子，配備了油電混合動力系統和豪華內部裝飾，是一台理想的家用休旅車。現代Kona結合了時尚外觀、實用性，和親民價格。最後，作為電車中的佼佼者，IONIQ 5雖隨處可見，但絕非普通之作。其掀背式外觀和貼心設計元素使其成為追求性價比和駕駛樂趣的消費者的最佳選擇。」

現代IONIQ 5連續第四年榮膺KBB最佳電動車大獎，以其富有前瞻性的設計、卓越的性能、快速充電，以及日常的實用性，進一步鞏固其在電動車市場中的領先地位。IONIQ 5提供後輪或是全輪驅動車型，其實際性能得益於超快速直流充電、令人放心的續航里程，以及科技感十足的座艙體驗。

現代Palisade以其精緻的設計、空間，和超越級距的內部裝飾獲得了KBB最佳中型休旅車大獎。新款Palisade配備了提升乘坐舒適性和擴大視野的的第三排座椅、更高級的配置，以及可選的新一代油電混合動力系統，具備更佳的動力、續航里程，以及油耗效率。Palisade以家庭為中心的工程設計和先進的安全功能使其超越了消費者的期望，而其多功能性讓Palisade同樣適用於日常通勤或長途旅行。

2026現代Kona以其大膽的設計、直觀的科技，以及全面的駕駛性能獲得了KBB最佳小型緊湊型休旅車大獎。Kona的可選渦輪增壓動力系統、具現代感的開闊座艙布局，以及精心設計的內部裝飾提供了自信舒適的駕駛體驗，在同級車款中脫穎而出。2026 Kona具有令人深刻的標配先進安全功能、靈活的載貨空間，以及全美最佳保固計畫的保障，為駕駛人和乘客帶來了卓越的日常實用性和駕駛樂趣。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的現代汽車集團Metaplant工廠、多個尖端科技研發設施，以及超過855家獨立經銷商。這些業務隸屬於現代汽車集團，該集團計畫在2025年至2028年間在美國投資260億美元。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

Hyundai Motor America

10550 Talbert Avenue

Fountain Valley, CA 92708

www.HyundaiNews.com

www.HyundaiUSA.com

Hyundai 電動車 阿拉巴馬州

