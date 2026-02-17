AAAC 美國亞裔活動中心首度匯聚九國文化交流同迎春博覽會圓滿落幕

幸運民眾抽到名貴禮物表現十分興奮。

無懼氣候嚴寒，「AAAC 美國亞裔 活動中心二十周年里程碑新年博覽會」按時於二月八日上午十時在法拉盛喜來登酒店隆重舉行。慶典活動也獲得社區支持，涵蓋菲律賓、泰國 、印度、印尼、韓國、馬來西亞、越南 及緬甸族群以及華人群體，多國領事館總領事及副領事紛紛親臨現場祝賀，並出席剪綵儀式，共同見 證這一具歷史意義的社區盛事，出席嘉賓包括菲律賓駐紐約領事桂艾拉(Anna Marie Mae R. Guerra)、馬來西亞駐紐約總領事諾哈莉拉(Norhalilah Abdul Jalil)、泰國總領事Somjai Taphaopong 市長辦公室社區事務副局長顧雅明、州眾議員金兌錫代表楊愛倫、城市公益聯合會文敏、及多位協辦和贊助的單位代表等。

活動吸引眾多社區居民、家庭及嘉賓踴躍參與，熱情民眾，一如既往前來參加盛會，吃喝玩樂、欣賞豐富節目、數十個攤位有賀年禮品，年花、各地的地道美食，試食、試飲和免費禮物，場內人潮絡繹不絕，氣氛熱烈而溫馨。