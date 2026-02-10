AAAC 美國亞裔活動中心首度𣿬聚九國文化交流同迎春圓滿落幕

我的頻道

【紐約訊】

無懼氣候嚴寒，「AAAC 美國亞裔活動中心二十周年里程碑新年博覽會」按時於二月八日上午十時在法拉盛喜來登酒店隆重舉行。慶典活動也獲得社區支持，涵蓋菲律賓、泰國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、越南緬甸族群以及華人群體，多國領事館總領事及副領事紛紛親臨現場祝賀，並出席剪彩儀式，共同見 證這一具歷史意義的社區盛事，出席嘉賓包括菲律賓駐紐約領事桂艾拉(Anna Marie Mae R. Guerra)、馬來西亞駐紐約總領事諾哈莉拉(Norhalilah Abdul Jalil)、泰國總領事Somjai Taphaopong 市長辦公室社區事務副局長顧雅明、州眾議員金兌錫代表楊愛倫、城市公益聯合會文敏、及多位協辦和贊助的單位代表等。

活動吸引眾多社區居民、家庭及嘉賓踴躍參與，熱情民眾，一如既往前來參加盛會，吃喝玩樂、欣賞豐富節目、數十個攤位有賀年禮品，年花、各地的地道美食，試食、試飲和免費禮物，場內人潮絡繹不絕，氣氛熱烈而溫馨。

博覽會匯聚九個國家的文化表演及民族服飾展示，並設有地道美食品嚐，同時舉辦農曆新年花市及年貨展銷，全面展現亞裔文化的豐富內涵與社區活力。主辦單位特別感謝泰國社區捐出五條寶石項鍊、雲頂賭場贊助豪華酒店住宿禮券、余仁生捐贈十份名貴燕窩產品，以及美國太子行捐贈多份名牌進口食品供幸運抽獎，充分彰顯亞裔社區與企業對 AAAC 美國亞裔活動中心二十年來深耕社區、服務社群的高度肯定與堅定支持。AAAC 表示，二十周年具有重要意義，未來將持續推動跨文化交流、社區服務與青年培育，期望讓亞裔社群在美國社會中發揮更大影響力，並建立更緊密的族裔連結。 圖1說明：「主辦單位、貴賓和各族裔團體一起進行剪彩儀式。」 圖2:幸運民眾抽到名貴禮物表現十分興奮。

亞裔 泰國 越南 緬甸 法拉盛

川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門小組備戰ICE

戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚
