快訊

佛光山紐約道場2026丙午「馬年」新春平安慶新系列活動

紐約訊
2026新春紐約道場活動一覽
2026新春紐約道場活動一覽

為迎接馬年新春，佛光山紐約道場於2月11日舉行新春活動記者會，正式公布一系列融合佛教信仰、傳統文化與現代藝術的新春慶祝活動，誠摯邀請社區大眾闔家回寺祈福，共迎光明新歲、同霑法喜。

新春序幕將於2月16日（週一）大年除夕晚間9時揭開，道場隆重舉行「除夕辭歲、延生普佛、新春禮千佛暨平安燈、上燈法會」，引領大眾以清淨心辭舊迎新。2月22日推出「文化表演與美食廣場」，結合藝文與蔬食饗宴；2月28日至3月1日舉行莊嚴的「供佛齋天」法會。3月3日為佛光山開山祖師星雲大師圓寂紀念日，3月8日除舉行「上燈法會暨3月慶生」外，下午2時並舉辦「紀念星雲大師—說故事音樂會」，現場發放祈福紅包，與大眾廣結善緣。

星雲大師2026年新春賀辭以「和諧共生，馬到成功」為主題，喻意與人為善，您好我好大家好，共生共榮，共赴美好未來。紐約道場由法師策劃、義工集體創作，於農曆正月初一至初六設置十個主題展區，邀請民眾攜親友回寺祈福、品茶、賞展，將平安、歡喜與吉祥迎回家中。

新春展區橫跨道場五個樓層，各具特色。一樓「傳燈六十・百年仰望」展區由楊雅卉與徐靜媛共同設計，大廳馬年主題裝置以象徵分寸與德行的「福馬」為意象，非奔躍戰馬，而是穩健前行之馬。整體以沉穩紅色搭配金色細紋，傳遞歷經時光淬鍊的祝福感。設計以「和諧共生」為核心，表達在內心安住中隨順因緣、自然前行；「馬到成功」則象徵人與環境相互成就。期盼新的一年，人人不迷失自我，穩健前行，迎向圓滿人生。

二樓以《吉慶和諧》為主題，由慧子緣首席設計師岑慧子親自操刀，並與家人共同完成安裝。設計融合中西傳統與現代美學，緊扣星雲大師丙午年墨寶精神，並融入「三好、四給」理念。大殿陳設《馬到成功》、《和諧共生》、《福有攸歸》與《迎春接福》等賀歲作品，營造喜慶溫暖、法喜充滿的節慶氛圍；殿外結合新年敲鐘與生肖文化，並設敲鐘祈福、點燈祈願與吉祥紅包，象徵祝福匯聚，提醒以平靜之心迎向光明未來。

三樓「文化廣場區」由紐約華裔工筆畫家盧步慶老師設計指導，融合傳統與現代藝術。文化攤位規劃多項互動體驗，包括「瑞馬迎春吉祥鼓」、「善緣剪福攤」、「馬奔虎躍；萬馬奔騰」、「慧馬迎春；福行正道」、「駿馬迎財福滿門」、「星火傳燈；龍馬精神」、「舞動龍頭手工藝」，「助建電梯工程」等，讓人們可以親身體驗和參與，增添了不少趣味。另介紹童軍的「心環保真環保」與佛光青年「轉輪盤遊戲」等活動，也傳遞更多積極向上的價值觀。(暫寫)「小馬奔跑送祝福」全家福打卡區，更成為民眾祈願留影的熱門焦點。

四樓為「善童樂園親子區」，由藝術家魏海、黃玉琳伉儷帶領幼童軍與家長共同創作，推廣中華文化、環保理念與三好教育；同層亦設品茶區與藝術體驗，推廣文化弘法，道場「品茶區」、設計簡約樸實，是佛光山開山祖師星雲大師為接引來道場大眾給予方便而設置，走累了，歡迎入內品茶；想靜一靜，歡迎小坐一會休憩片刻，「藝術體驗」透過摺蓮花、捏麵人DIY，以文化弘揚佛法，展現人間佛教之真、善、美。

五觀堂「美食廣場」於年初六登場，由典座組準備逾20道特色素食佳餚，推廣素食文化與環保理念，邀請民眾自備環保袋，共同實踐永續生活。

馬象徵力量、速度與希望，佛光山紐約道場誠邀大眾回寺點平安燈、上頭香，種福田、增智慧，讓新春祝福遍滿人間。活動詳情請洽(718) 939-8318，地址：154-37 Barclay Ave, Flushing, NY 11355，網址：www.fgsny.org。

佛光山紐約道場監院有霖法師(左二)、國際佛光會紐約協會陳澄慧會長(左一)介紹「和...
佛光山紐約道場監院有霖法師(左二)、國際佛光會紐約協會陳澄慧會長(左一)介紹「和諧共生 馬到成功」新春系列活動。
圖說2:2026新春紐約道場活動一覽
圖說2:2026新春紐約道場活動一覽

星雲大師 華裔 親子

