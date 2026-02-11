CE LIFE TECH 細胞科技盛宴共繪國際健康平臺藍圖

我的頻道

CE LIFE 國際健康平臺董事長賈新峰(前排左五)、聯合創始人張揚綺(前排左六)'NCNPR首席科學家 Ryan Yates(後排左七)和紐約深圳商會會長周萍(前排左四)等多位社區賢達們，齊聚法拉盛，見證健康產業融合發展。
2026年1月16日，CE LIFE TECH 細胞科技盛宴在紐約法拉盛隆重舉行，近500位嘉賓齊聚一堂，共同見證細胞科技與國際健康產業融合發展的重要時刻。

本次盛宴由 CE LIFE TECH INC 主辦、世界健康聯合會協辦。出席活動的嘉賓陣容強大，包括：CE LIFE 國際健康平臺董事長賈新峰、聯合創始人張揚綺、世界健康聯合會會長 James Pang、哥倫比亞大學教育學院 ILT 執行主任虞平博士、紐約深圳商會會長周萍、北美華人華裔尋根協會會長蔡青娜、美中留學生聯合會會長夏善晨，以及太極拳世界冠軍陳思坦先生等。

在大會致辭中，賈新峰董事長系統闡述了 CE LIFE 的願景、使命、價值觀與發展戰略。他表示，CE LIFE 致力於打造面向未來的國際健康平臺，以細胞科技為核心驅動力，通過科技與產業協同，構建可持續發展的健康生態體系。大會的一大亮點是美國國家天然產品研究中心（NCNPR）首席科學家 Ryan Yates 博士親臨，他深入闡述了細胞科技在人類抗衰老與健康管理領域的關鍵作用，並在現場全球首發其獨家專利配方新產品 OmniBrain。

同時，CE Bio 大藥廠研發負責人 Shirley Fan 博士在會上表達了對 CE LIFE TECH 的堅定支持。她透露，CE Bio 大藥廠將於 2026 年緊密配合市場需求，陸續推出包括 OmniBeta、OmniHeart 在內的 8 個系列專利配方新產品，夯實科研與產業一體化優勢。CE LIFE聯合創始人張揚綺就公司創立的初心、CE LIFE完備尖端的細胞科技體系進行了詳細介紹。作為協辦方代表，世界健康聯合會會長 James Pang在發言中表示，充分認可 CE LIFE TECH 在細胞科技領域的技術實力與產品方向，並宣佈世界健康聯合會將與 CE LIFE TECH 建立戰略合作夥伴關係，共同推動健康理念的廣泛傳播與落地。

