信託在现实生活的重要性 君信聯合律師樓為您分析

紐約訊
君信律師樓提供專業法律服務
君信律師樓提供專業法律服務

許多華人移民在美奮鬥多年，努力打拚才累積房產與財富，但在規劃遺產、稅務與資產保護時，常因資訊不足而感到迷惘。其實，只要及早透過專業信託安排，不僅可避免不必要的稅務支出，也能降低官司、醫療費用或家庭變故對財產造成的風險，讓資產得以安全、有秩序地傳承給下一代。

君信聯合律師樓服務華人社區多年，專精各類信託與資產規劃，涵蓋白卡信託、房產信託、9/11 賠償信託、傷害賠償信託以及收入超標信託等，累積豐富實務經驗，為客戶量身設計合規、安全且具前瞻性的財產安排。

信託是一種法律契約，由設立人將資產放入信託，由受託人依據指示管理與分配，最終讓受益人獲得保障。與遺嘱不同，信託中的資產在當事人過世後無須經過冗長的法院認證程序，既節省時間與費用，也避免家庭與財產細節公開，提升私隱與效率。

許多中產華人家庭關切此議題。透過設立「白卡信託」，可合法規劃自住物業等資產，讓長者在合法享受醫療補助計畫長期照護的同時，保護房產未來不被政府追討，順利傳予子女。與傳統遺囑相比，信託能在委託人生前、失能時及身後，持續發揮管理與保護功能。君信聯合律師樓專家表示，信託的核心優勢在於「資產隔離」與「意願控制」，透過將資產合法置入信託，實現所有權與受益權分離，從而達成多重保障：

· 政府福利與房產保全兼得：對於申請或持有白卡、需要長期護理的長者而言，专业的信託安排可在符合法規的前提下保留房產傳給子女；

· 資產保護與訴訟隔離：對於醫生、企業主等高訴訟風險行業人士，信託能建立法律防火牆，有效抵禦債權人追討，保護核心家庭資產。而從事高風險行業、面臨債權追討或婚姻財產不確定者，也能透過信託強化資產保護。此外，若家中有特殊需求成員，專項信託更能確保生活照顧與財務支援不中斷。

· 稅務優化與財富傳承：紐約州遺產稅率位居全列，對資產達到一定規模的家庭，信託是規劃稅務、節省乃至免除聯邦與州遺產稅的關鍵工具，確保財富最大化傳承。

· 避免遺產認證程序：遺囑須經法庭認證，過程耗時數月至數年，費用可能佔遺產總值3%至8%，且文件全數公開，家庭隱私盡失。信託內的資產則能繞過此程序，直接、隱密地分配予受益人。

· 防範婚姻風險與子女揮霍：信託可設定「激勵條款」或「禁止揮霍條款」，防止家族資產在子女離婚時遭配偶分割，也能避免年輕子女一次性獲得大筆遺產後管理不當、迅速耗盡。資產可依設立人意願，分階段、附條件給予，引導受益人正向發展。

· 照顧特殊需求家人：家中有身心障礙成員者，若直接遺留財產給他們，可能使其失去政府補助資格。特殊需求信託能在不影響福利的前提下，提供額外經濟支持，提升生活品質，確保終身照顧與保障。

信託條款可依家庭需要分段發放、循序傳承，兼顧保值、增值與風險控制，讓家族財富更具穩定性與延續性。對擁有房產與資產的華人家庭而言，專業信託與稅務規劃已是守護財富與照顧家人的重要工具。

君信聯合律師樓多年来在信託文件的制定和信託诉讼的案件中积累了丰富的经验。 君信聯合律師樓在具体案件中秉持細心分析與親力親為的服務態度，致力為客戶爭取最大法律保障與權益。因為專汪，所以專業，唯其專業，所以成功。

法拉盛辦事處：3808 Union Street, 9D, Flushing, NY 11354

電話：212-965-8661（需預約）

曼哈頓辦公室：401 Broadway, Suite 409, New York, NY 10013

電話：212-965-8686

