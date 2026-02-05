信德註冊會計師樓免費處理全美各州稅務信件

「信德註冊會計師樓」提供全美五十州個人和商業稅務和會計全方位服務。

精辦各類稅務的「信德註冊會計師樓」（Kelly T CPA P.C.），由資深註冊會計師(CPA)KELLY曾主持。多年來，曾會計師以熱誠專業的會計服務站，深得各界的信賴和委託。身為美國會計師工會會員的曾會計師，深知移民的辛苦，免費處理全美各州稅務信件，期以提供僑胞更專業便利的服務。

該事務所提醒各界，無論任何行業，盡可能提早報稅 及使用能加速退稅 手續的e-file報稅。如稅務過於繁雜，或是對稅法一無所知者，亦可請教會計專業人士，詢求專業協助。該會計師事務所同時提供各類稅務、稅法相關問題諮詢，歡迎洽詢。

KELLY曾會計師多年任職於美國知名大企業，學經歷相當完整豐富。該會計師樓專精各類個人/家庭/公司稅務、營業薪資稅務、公司成立、財務報告、省稅計劃、稅務局查帳及申辯、州府聯網當天批准成立公司、全面會計服務、會計人員訓練等等，並以流利國、粵、英語為客戶詳細解答和解決會計稅務相關的問題，故長期以來，享譽同業，獲得良好口碑。

曾會計師指出，納稅人在報稅時，應特別留意自身的職業類別，因不同職業可適用的扣稅項目與額度皆不相同。凡涉及可扣除支出，例如房產貸款利息、辦公室租金 、股票投資的獲利與交易時間及金額、教育支出、交通與通訊費用、醫療支出、廣告及行銷費用等，皆應備妥完整且清楚的相關單據，並在稅法允許的範圍內如實申報。若將非工作或非商業用途的支出列為扣除項目，在查稅時極易被發現並遭剔除。

雖然商戶或自營業者可申報的扣除項目相對較多，但若支出與收入比例明顯偏離一般同業水準，或申報內容異於常態，仍可能被列為稅務機關重點審查的對象。

曾會計師特別提醒，下列族群屬於高查稅風險族群，在報稅時務必更加謹慎、細心處理各項細節：

• 自僱者及自行經營生意者（如餐館、零售店鋪）

• 影視業及娛樂場所經營者

• 同時持有 W-2 與 1099 表格，但未申報商業支出者

• 獨立承包商、電腦顧問、房地產經紀

• 高收入專業人士，如律師、會計師、醫師等

此外，隨著工作型態與整體經濟環境的變化，納稅人更需留意以下事項：

• 年度內是否曾收到政府補助款或紓困金

• 是否領取失業救濟金

• 是否從事網路買賣、股票或其他投資交易

• 是否兼任多份工作或頻繁轉職

上述所有收入與支出項目，皆應完整提供給會計師申報，包括應報稅與免稅項目、可減免的扣除額、退稅利息（屬應報稅收入）、以及慈善捐款的可扣除金額等。如此一來，才能協助會計師正確計算應補稅或退稅金額，並有效降低日後產生稅務爭議或查稅風險。

「信德註冊會計師樓」諮詢專線: 718-762-0725(通曉國、粵、英語)，地址: 法拉盛136-56 39th AVE, 403室, FLUSHING (大停車場對面)，E-MAIL: [email protected]，手機簡訊: 929-391-6120。