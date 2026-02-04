我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

開業半世紀的華埠寶榮行食品中心應節年貨上市送禮自用兩相宜

紐約訊
寶榮行吳寶淳夫婦（中與左二）與員工力推大批應節年貨，送禮自用兩相宜。
今個2026馬年新春，繼續有寶榮行陪伴大家過肥年！該行現有大批應節年貨上市，包括各種品牌鮑魚系列、金蠔串蠔、髮菜、花膠海參、干貝花菇、蝦米等賀年海味，還有不同的新春優惠產品，送禮自用，入饌進補都適宜。當然也少不了賀年糖果餅乾與堅果，包裝精美，充

滿喜氣，是饋贈親友的上乘年禮。

開業近半個世紀的寶榮行，向以優良品質與公道價格取信於街坊與廣大華社，建立起堅實的銷售網絡。該行最為僑胞熟知之一，賣的最好的人氣產品主要集中在名貴藥材與補品方面，包括上等乾燕窩、威斯康辛州花旗蔘、澳洲蠔皇極品鮑魚、大圓鮑片與禿參；南美桂花刺參、墨西哥紅螺頭；日本吉品鮑、北海魷魚、北海道干貝和蠔豉；西非與南美蝴蝶膠、黃花筒膠和不同等級乾鮑魚；美國乾蝦米；特級中國蠔豉、青島干貝、特級羊肚菌、

特級生曬蝦乾、明目魚、銀魚乾、中國粉紅蝦皮、大旺菜等。

至於寶榮行經銷的其中一個名牌便是韓國正官庄高麗蔘，有「全球第一人蔘品牌」的美譽。正官庄官網解釋，「正官庄」三個字，其中「正」指的是正統、正宗；「官」指的是官方、政府；「庄」則是經過修飾之意。韓國人蔘公社的高麗紅蔘品牌在國際被稱為「正官庄」。這大致可以譯為「有政府保證的，可信賴的產品，由政府監管的企業生產。」它是高麗蔘的世界代表品牌，以超過一百多年的民族傳統引以為豪。高麗紅蔘被譽為「百草之王」，相比其他等級的人蔘品種，只有高麗蔘擁有超過30多種有保健作用的植物皂苷，以及只存在於高麗蔘中的人蔘皂苷。正官庄種植六年的高麗蔘，其栽培難度比只種植三至四年就收成的其他品種，其功效最超卓顯著，包括提高免疫力、增強記憶力、抗氧化、抗衰老、抗三高、護肝與舒緩壓力等。

行有餘力，為善最樂！寶榮行為表達支持華裔子女接受高等教育，鼓勵他們成為社會菁英棟樑，吳老闆連年贊助大紐約區華人教育基金會，並親臨2025年7月中旬在法拉盛舉行的基金會慶祝廿周年暨頒發獎學金典禮。吳老闆看到華人子弟在基金會的激勵與指引下，各有所成，立足社會，造福人群，感到無比欣喜與安慰。

寶榮行兼營餐館批發，予業者特價優待，門市地址： 49 Elizabeth Street, NY, NY 10013(伊利沙白街，於堅尼路與喜士打街），電話: （212）966-1080/4049、800-732-6744，傳真: （212）966-8590，營業時間： 七天，日間8：30-6時；網址： www.PoWing.com，電郵:  [email protected]，WeChat ID: c2129661080。批發: Po Wing Trading Corp.，地址： 123 Banker Street, Brooklyn, NY 11222，電話：

(718)388-2223、(718)388-2984，傳真: （718）388-2383，電郵: [email protected]

華人 澳洲 三高

台男林睿庠暗網販毒案 紐約法院判30年重刑

紐約愛樂中國新年音樂會 余隆領軍再執指揮棒
華埠區領袖提9大優先事務 聚焦住房議題政策

關稅戰周年 紐約每家庭平均承擔4200元 小商家受重創

關稅戰周年／紐約每家庭平均承擔4200元 小商家受重創

八旬社區活躍人士陳燦培 分享保持年輕的秘訣

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

