野花牌巴西綠蜂膠 揭開養蜂人的長壽奧秘

「巴西國寶」的野花牌（Apiario Silvestre）綠蜂膠，原料獲美國農業部有機認證，北美銷量長年保持冠軍。

養蜂人的長壽奧秘何在？日本 醫學家山本倫大曾讚譽：「蜂膠是上天透過蜜蜂，帶給人類的至高仙丹。」在追求健康與免疫力 的時代，蜂膠早已成為國際間備受矚目的天然保健瑰寶。巴西 野花蜂業成立於1982年，是巴西歷史上第一家大型現代化蜂膠生產商，壟斷整個巴西95.8%以上的頂級綠蜂膠原料，專供出口。野花牌（Apiario Silvestre）綠蜂膠100%純正巴西出產，無酒精，無蜂蠟，市面濃度最高！經過40多年臨床實踐和全球消費者檢驗，野花牌綠蜂膠始終是北美銷量第一的蜂膠產品領軍者。

巴西養蜂人平均壽命比同地區普通人多活 10 年以上。高加索長壽村中的百歲老人，多為終身與蜂膠為伴的養蜂人。壓力山大的日本人，依然連續十餘年在全球壽命排行榜穩居第一，個中原因之一就是日本人是全球綠蜂膠的最大消費國。科學家研究發現，養蜂人、日本人之所以長壽健康，核心祕密正是綠蜂膠。

綠蜂膠成為人類發現的最強天然延壽物質之一，究其原因: 1. 蜜蜂從植物嫩芽、樹皮精準挑選活性最高的樹脂，再混合其獨有的腺體分泌物，產生了珍貴，集植物與動物精華於一身的綠蜂膠；2. 蜂膠包含多達 400+ 種珍貴物質，其中許多是人體無法自行生成、一般食物也無法獲取的抗老化元素，保健效果驚人；3. 天然超級抗氧化劑，從根源延緩衰老。血液循環下降、皮膚斑點、代謝失衡、細胞損傷、基因突變等問題都與「氧化」有關。

巴西第一品牌---野花牌綠蜂膠，長期以來廣受消費者青睞，並為全球品質標竿，其原因很多，其中包括嚴選 Class A 原料，來自世界最純淨的巴西米納斯高原，活性最強。原料獲美國農業部有機認證，完全無蜂蠟；無重金屬、無農藥殘留；每一批原料皆經 HPLC 液相色譜檢驗，活性物質精準可控，經 HPLC 液相層析分析篩選出的最高等級 Class A 綠蜂膠；有效成分含量全行業最高；產品內含珍貴的類黃酮、不飽和脂肪酸、胺基酸、萜烯類與多種礦物質，使用無酒精萃取或高溫製程，完整保留 400 多種天然成分，活性更完整，人體吸收更快；使用經 HPLC 液相層析分析後篩選出的最高等級 Class A 綠蜂膠。因此純淨度極高，適合長期保健服用。故該公司自1982年創立以來，超過 40 年口碑見證，被稱為「巴西國寶」。

綠蜂膠對於健康、免疫力、抗老化、延緩衰老、心血管保護都有很好的輔助效果，尤其是40歲以上，常熬夜、壓力大；身體疲倦、免疫力不穩；想延緩老態，野花牌綠蜂膠是讓身體重新「啟動」的助力。

