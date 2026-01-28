白內障專家 紀文禮眼科 守護全齡視力健康

我的頻道

紐約訊
紀醫生時時跟進最新的醫療觀點和醫技，為社區打造全齡安心眼科照護。
隨著數位科技普及，長時間使用手機、平板與電腦已成為現代人生活常態，不僅成人用眼負擔日益增加，兒童與青少年的視力健康問題亦備受關注。在此趨勢下，成人與兒童眼科紀文禮醫師長期投入眼科臨床工作，致力於提供從預防、診斷到治療的全齡眼科照護服務，陪伴患者守護珍貴視界。從預防到治療全方位守護視力健康。

成人與兒童眼科紀文禮醫師(WILLY KY, MD FACS)，擅長成人和兒童眼科護理。 除了獲得American Board of Ophthalmology的認證，在Mount Sinai醫學院深造，獲得醫學博士（MD）學位期間，他的重要研究之一最終為LASIK得到了FDA的批准。在紐約大學醫學院的住院期間，被任命為執行首席住院醫生。紀醫師是美國白內障和屈光手術學會、美國眼科學會和美國兒科眼科和斜視協會等專業學會的活躍成員，有超過20年以上，治療白內障、近視/散光矯正（包括飛秒激光、LASIK、PRK、Evo ICL 等）和角膜移植等眼科手術的豐富臨床實務經驗。

由於成人與兒童眼科領域皆具備豐富臨床經驗，紀文禮醫師熟悉不同年齡層常見的眼科問題。對於很多僑胞有白內障的困擾，紀醫生表示: 美國醫療在白內障治療上，強調術前精準評估與個別化治療規劃，透過完整檢查了解患者的眼睛狀況、視力需求及生活型態，作為治療時機與方式的重要參考依據。紀醫生執業多年來，臨床實務不但重視手術安全性與術後視覺品質，同時非常強調醫病之間的充分溝通，協助患者清楚了解白內障的進程、治療選擇及術後照護重點。透過完善的診療流程與術後追蹤機制，讓患者在治療前後皆能獲得穩定且安心的醫療照護體驗。

此外，紀醫生進一步說明：白內障就是眼睛裡的水晶體變混濁，光線進不去，看東西會：霧霧的、像隔了一層紗；對光刺眼、夜間視力變差；顏色變淡、度數常改；最常見是老化造成，但也可能跟疾病或生活習慣有關。雖然「完全預防」不容易，但可以延緩發生或惡化：一，防曬很重要(戶外戴抗 UV 的太陽眼鏡、戴帽子，避免長時間曝曬)；二，控制慢性病（糖尿病控制不好，白內障會來得更快）；三，不抽菸（抽菸是白內障的明確危險因子）、少喝酒 ；四，定期眼科檢查（40 歲後建議每年一次），早期發現、追蹤變化並即早治療防治惡化。

紀文禮眼科診所專精成人和兒童眼疾，如青光眼、乾眼症、角膜病症、斜視、近視、遠視、散光、成人糖尿病、高血壓眼疾等。除此之外，該診所具備先進的檢測儀器，採用最新的白內障摘除技術、LASIK/PRK視力矯正與CRT角膜塑形鏡，全方位為各界解決眼疾困擾。診所服務人員通曉國、粵、英語，需要的僑胞歡迎致電。預約電話：718-939-2020，地址：37-12 Prince St, Ste. 6A, Flushing, NY 11354（天廣新天地六樓6A室）；診所接受各類保險，無保險者優惠，門診時間為週一至週四、週六（需預約）。

