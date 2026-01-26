德州大學奧斯汀分校招募乳癌研究參與者。

掃描 QR code，即可在一分鐘內完成篩選問卷。

德州大學奧斯汀分校護理學院正在進行一項研究「癌症 疼痛管理： 針對亞裔 美國乳癌 倖存者的技術干預」，由美國國立衛生研究院 (NIH) 資助，並經機構審查委員會 (IRB) 批准，IRB ID 為 STUDY00004807。目前正在招募研究參與者。

亞裔美國乳癌倖存者經常遭受不必要的痛苦，而這些痛苦是可以有效控制的。文化恥辱、對疼痛和症狀的負面態度以及語言障礙阻礙了許多人充分利用現有的治療方案。這個問題對於有憂鬱症狀的乳癌倖存者來說，尤其具有挑戰性。由於疼痛管理不當，疼痛與憂鬱之間，可能形成惡性循環。

德州大學奧斯汀分校護理學院的這一研究旨在透過個人化的一對一輔導課程來緩解疼痛和憂鬱症狀，並為所有同意參加研究的合格參與者開發了網站，為參與者提供支持。

癌症疼痛管理：

* 幫助緩解癌症診斷前後的各種疼痛，包括關節痛、肩痛和背痛等等。

憂鬱症狀支持

* 入睡困難或難以沉睡，或睡眠過多

* 疲勞或精力不足

* 食慾不振或暴飲暴食

* 難以集中精神完成任務，例如閱讀或看電視

團隊和語言的無障礙性

* 介入團隊由通曉英語、中文（簡體和繁體）、韓語和日語的註冊護理師組成，能夠以參與者的首選語言為他們提供服務。

研究的主要特色

* 遠距介入

* 無需旅行或藥物

* 所有介入措施均透過研究網站進行，全部免費提供教育模組、線上資源和聊天功能。

1:1 私人聊天會話

* 參與者將每週與註冊護士進行一對一的私人聊天會話，為期三個月。

* 這些會話提供安全空間來討論他們的痛苦、遇到的挑戰和情緒方面問題，同時獲得專家的指導和支持。

補償

* 參與者將在研究期間完成三份調查。

* 每完成一份問卷，即可獲得一張價值 50 美元的禮品卡，總價值最高可達 150 美元。

* 參與完全自願，參與者可隨時退出。

額外福利

* 符合資格的參與者將獲得 Fitbit 智慧手錶，可用於監測心率、睡眠品質和其他健康指標。

* 參與者可在完成研究後保留 Fitbit。

招募研究參與者

該研究正在尋找:

* 年齡 18 歲及以上的亞裔美國女性；

* 曾經被診斷出罹患乳癌；

* 能讀寫英語、國語、韓語或日語；

* 能使用網路上網。