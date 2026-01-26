我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

德州大學奧斯汀分校招募乳癌研究參與者

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
掃描 QR code，即可在一分鐘內完成篩選問卷。
掃描 QR code，即可在一分鐘內完成篩選問卷。

德州大學奧斯汀分校護理學院正在進行一項研究「癌症疼痛管理： 針對亞裔美國乳癌倖存者的技術干預」，由美國國立衛生研究院 (NIH) 資助，並經機構審查委員會 (IRB) 批准，IRB ID 為 STUDY00004807。目前正在招募研究參與者。

亞裔美國乳癌倖存者經常遭受不必要的痛苦，而這些痛苦是可以有效控制的。文化恥辱、對疼痛和症狀的負面態度以及語言障礙阻礙了許多人充分利用現有的治療方案。這個問題對於有憂鬱症狀的乳癌倖存者來說，尤其具有挑戰性。由於疼痛管理不當，疼痛與憂鬱之間，可能形成惡性循環。

德州大學奧斯汀分校護理學院的這一研究旨在透過個人化的一對一輔導課程來緩解疼痛和憂鬱症狀，並為所有同意參加研究的合格參與者開發了網站，為參與者提供支持。

癌症疼痛管理：

* 幫助緩解癌症診斷前後的各種疼痛，包括關節痛、肩痛和背痛等等。

憂鬱症狀支持

* 入睡困難或難以沉睡，或睡眠過多

* 疲勞或精力不足

* 食慾不振或暴飲暴食

* 難以集中精神完成任務，例如閱讀或看電視

團隊和語言的無障礙性

* 介入團隊由通曉英語、中文（簡體和繁體）、韓語和日語的註冊護理師組成，能夠以參與者的首選語言為他們提供服務。

研究的主要特色

* 遠距介入

* 無需旅行或藥物

* 所有介入措施均透過研究網站進行，全部免費提供教育模組、線上資源和聊天功能。

1:1 私人聊天會話

* 參與者將每週與註冊護士進行一對一的私人聊天會話，為期三個月。

* 這些會話提供安全空間來討論他們的痛苦、遇到的挑戰和情緒方面問題，同時獲得專家的指導和支持。

補償

* 參與者將在研究期間完成三份調查。

* 每完成一份問卷，即可獲得一張價值 50 美元的禮品卡，總價值最高可達 150 美元。

* 參與完全自願，參與者可隨時退出。

額外福利

* 符合資格的參與者將獲得 Fitbit 智慧手錶，可用於監測心率、睡眠品質和其他健康指標。

* 參與者可在完成研究後保留 Fitbit。

招募研究參與者

該研究正在尋找:

* 年齡 18 歲及以上的亞裔美國女性；

* 曾經被診斷出罹患乳癌；

* 能讀寫英語、國語、韓語或日語；

* 能使用網路上網。

聯絡方式，郵箱：[email protected]，電話：512-232-2142，網址：https://cai.research.nursing.utexas.edu/。

德州大學奧斯汀分校招募乳癌研究參與者。
德州大學奧斯汀分校招募乳癌研究參與者。

乳癌 癌症 亞裔

上一則

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

下一則

達菲爾德捐5億 康乃爾工程學院更名
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟
介紹德州大學奧斯汀分校護理學院的研究

介紹德州大學奧斯汀分校護理學院的研究
橙縣醫師用AI輔助判讀 早期驗出乳癌

橙縣醫師用AI輔助判讀 早期驗出乳癌
腎上腺素等多項平價醫療新法上路

腎上腺素等多項平價醫療新法上路

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名