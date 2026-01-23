中國信託銀行房屋淨值貸款（HELOC）協助您靈活掌握資金、實現財務目標

我的頻道

美國中信銀行的房屋淨值貸款,提供具競爭力的利率、快速核貸流程與專屬客戶服務，助您穩健掌握資金需求，打造理想生活每一步。

限時優惠包括:前6 個帳單週期 5.99% APR 優惠利率，在前6 個帳單週期結束後，您的年利率將恢復為浮動利率，目前為7.50% APR，具體利率根據當前指數和利率差額而定。

靈活運用HELOC資金，滿足多元需求如裝修或改善您的住宅; 債務整合;投資未來; 支付夢想的度假行程;應付重大支出與計劃.中國信託房屋淨值貸款,不僅快速可靠的貸款流程, 第一順位房屋貸款可申請最高$1,500,000 ;若與中國信託銀行第一順位房屋貸款合併，最高可達$3,000,000;借款金額最高可達房屋估值的60% ;前10年提領期間可彈性提領資金. 服務客戶包括美國居民, 非永久居留外籍人士和外國籍人士。

時中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障您與您家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

電費、瓦斯費3年內將漲9%和6% 紐約百萬用戶受影響

議長梅寧赴法拉盛 與黃敏儀推可負擔住房
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

