中國信託銀行房屋淨值貸款（HELOC）協助您靈活掌握資金、實現財務目標

美國中信銀行的房屋淨值貸款 ,提供具競爭力的利率 、快速核貸流程與專屬客戶服務，助您穩健掌握資金需求，打造理想生活每一步。

限時優惠包括:前6 個帳單週期 5.99% APR 優惠利率，在前6 個帳單週期結束後，您的年利率將恢復為浮動利率，目前為7.50% APR，具體利率根據當前指數和利率差額而定。

靈活運用HELOC資金，滿足多元需求如裝修或改善您的住宅; 債務整合;投資未來; 支付夢想的度假行程;應付重大支出與計劃.中國信託房屋淨值貸款,不僅快速可靠的貸款流程, 第一順位房屋貸款可申請最高$1,500,000 ;若與中國信託銀行第一順位房屋貸款合併，最高可達$3,000,000;借款金額最高可達房屋估值的60% ;前10年提領期間可彈性提領資金. 服務客戶包括美國居民, 非永久居留外籍人士和外國籍人士。

時中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人 銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州 ，紐約州 ，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障您與您家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。