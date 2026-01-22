我的頻道

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

君信聯合律師樓 多元化專業法律服務

君信律師樓專業為您服務
君信律師樓專業為您服務

君信聯合律師樓是一家專精公司商業法，租約糾紛，破產債務，信託方面的律師樓。他們在商業談判，公司糾紛，商業租約，房東房客，破產免債等方面有著多年的經驗。

無論您是一家初創企業的創業者，還是經營著一家大型公司的股東或管理人士， 商業行為的發生總會遇到一些法律問題，在這時刻一個專業的商業律師團隊就能顯得尤為關鍵。

君信聯合律師樓在商業法律運作上有著多年的經驗，從公司的成立到合同的製定再到糾紛的調解或仲裁直至法庭的訴訟，他們都能從始至終保護客戶的商業利益。具體說來，在公司註冊，合同制定及違約、商業租約的制定、債權債務、勞資合同、資產收購、企業併購，證券糾紛以及國際貿易等方面，君信聯合律師樓經驗豐富，技高一籌。對商業法律訴訟業務的看重， 也改變了以往華人律師行幾乎不涉足重大商業訴訟領域的狀況。客戶滿意一直是該律師樓的宗旨，君信聯合律師樓在客戶商業發展中添磚加瓦，保駕護航。

在商業行為及生活當中，合同的違約及債務的產生也是時有發生。他們代表債權人時，在債務追索方案，債務人償還能力調查，申請凍結保全上經驗獨到。而他們代表欠債人商業及個人債務，房貸，房租債務，信用卡債，醫療債務等各類債務時，會分析個人情況在保留您的房屋，汽車，生意等財產的基礎上為您爭取最有利的減債或債務免除方案。君信聯合律師樓已經成功為客戶免除數億美元的各類債務。

信託在資產保護和稅務規劃方面有眾多優勢，尤其對於有房產或財產的華人。如何防止財產被債權人討債; 如何避免在申請白卡或醫療補助時違反規定或被政府追查，如何避免在離婚官司中資產被孩子的另一半劃分走等等。所以一份個性化的信託對您的家庭至關重要。君信聯合律師樓在信託制定上經驗豐富。

多年來成功的案例無數， 下面試舉例客人經常遇到的法律問題：

1. 如僑胞想開一家餐館，找到了一個合適的地點，但在與房東的租約談判和公司成立上不知怎樣保護自己的權益。在找到君信聯合律師樓之後，律師樓幫制定了公司架構並與房東進行了周密的談判，很快達成了滿意的租約。投資人只需專注於餐館的生意就可以，而無需分神於其他事務。

2. 多人合夥企業，公司成立不久，股東不和產生爭議及質疑帳目不淸楚。君信聯合律師樓可幫代劑理順股東關係，保護股東合法權益。

3. 信用卡的欠債及幾家賭場的債務無力償還，君信聯合律師樓可幫忙做債務重組， 解決付清了所有的債務不需再有債務壓力。

4. 年齡大了想申請醫療白卡，如果擁有房地產擔心到時被政府沒收。君信聯合律師樓可幫做一份完善的財產保護和信託計劃，僑胞便可申請醫療白卡，再也無需擔心房子被政府沒收。

5. 商業租約客戶如因為交不起房租，被房東告上法庭。君信聯合律師樓可以為客戶做案例分析，幫客戶保住租約並且爭取免付房租。

6. 房東面對房客不付房租問題，因為地下室非法出租而不敢將租客告上法庭。君信聯合律師樓可幫申請盡量在兩個月拿回房屋。

思維清晰，事必躬親是君信聯合律師樓做事的方式；為當事人提供優質的法律服務和爭取當事人的合法權益是他們的𠄘諾，因為專注，所以專業；唯其專業，所以成功。

君信聯合律師樓聯繫方式：

電話： 212-965-8661 （需預約）地址： 法拉盛友聯街38-08號9樓9D房間 (38-08 Union Street, Suite 9D, Flushing, NY 11354)

電話： 212-965-8686， 地址： 曼哈頓百老匯401號4樓409房間 (401 Broadway, Suite 409, New York, NY 10013)

